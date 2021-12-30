Reklamı Kapat
30 Ara 2021 - 15:43- Spor G: 30 Ara 2021 - 15:44

Savaş Demir Yenilyalı’da
Savaş Demir Yenilyalı’da mask

Merhum İzzet İbiş’in kurduğu ve bugünlere gelmesinde baş mimarı olduğu Körfez temsilcisi 1.Küme takımlı Yeniyalı Barbarospor, antrenör olarak Savaş Demir ile anlaştı. Demir mesajında “Yeni bir sayfa, yeni bir heyecan.  Yeniyalı Barbarosspor hayırlı olsun. Allah utandırmasın İnşallah” dedi.

30 Ara 2021 - 15:43 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.581.081 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Gençler için tesise devam mask
Gençler için tesise devam
TURKSPORU’ndan 2021’de madalya rekoru mask
TURKSPORU’ndan 2021’de madalya rekoru
E-Spor ihalesini Mikrobil aldı mask
E-Spor ihalesini Mikrobil aldı
BEY” stada Sığmıyor mask
BEY” stada Sığmıyor
Arslanbey kongresi pazar günü mask
Arslanbey kongresi pazar günü
Tebrikler Adnan Şamdan hoca !.. mask
Tebrikler Adnan Şamdan hoca !..
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL