Merhum İzzet İbiş’in kurduğu ve bugünlere gelmesinde baş mimarı olduğu Körfez temsilcisi 1.Küme takımlı Yeniyalı Barbarospor, antrenör olarak Savaş Demir ile anlaştı. Demir mesajında “Yeni bir sayfa, yeni bir heyecan. Yeniyalı Barbarosspor hayırlı olsun. Allah utandırmasın İnşallah” dedi.
30 Ara 2021 - 15:43- Spor Güncelleme: 30 Ara 2021 - 15:44
Savaş Demir Yenilyalı’da
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.