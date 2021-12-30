Savaş Demir Yenilyalı’da

Merhum İzzet İbiş’in kurduğu ve bugünlere gelmesinde baş mimarı olduğu Körfez temsilcisi 1.Küme takımlı Yeniyalı Barbarospor, antrenör olarak Savaş Demir ile anlaştı. Demir mesajında “Yeni bir sayfa, yeni bir heyecan. Yeniyalı Barbarosspor hayırlı olsun. Allah utandırmasın İnşallah” dedi.