Başın sağ olsun Isparta !..

Isparta Futbol İHK Üyesi Gözlemci Atama Sorumlusu Necip Ender Kersu (42) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Merhumun cenazesi dün öğle namazını müteakip şehir mezarlığına defnedildi. Kocaeli TFFHGD yönetimi bir taziye mesajı yayınladı. Mesaj şöyle: “Merhuma Allah’tan rahmet kederli Isparta hakem camiasına, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz- TFFHGD KOCAELİ ŞUBESİ YÖNETİM KURULU –“.