Yolun karşısına geçmeye çalışırken hastanelik oldu

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı İnönü Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.S.(29) idaresindeki 41 FZ 843 plakalı Renault marka hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan G.M. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı kadın kısa süreli şok geçirdi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan G.M., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı İnönü Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.S.(29) idaresindeki 41 FZ 843 plakalı Renault marka hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan G.M. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı kadın kısa süreli şok geçirdi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan G.M., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.