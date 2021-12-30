Reklamı Kapat
30 Ara 2021 - 15:50- Asayiş G: 30 Ara 2021 - 16:20

Yolun karşısına geçmeye çalışırken hastanelik oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, hafif ticari aracın çarpması neticesinde yaralandı.
Yolun karşısına geçmeye çalışırken hastanelik oldu mask

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı İnönü Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.S.(29) idaresindeki 41 FZ 843 plakalı Renault marka hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan G.M. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı kadın kısa süreli şok geçirdi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan G.M., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
# Kadın, sağlık

30 Ara 2021 - 15:50 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.581.081 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Fren yerine gaza basınca iki dükkana girdi mask
Fren yerine gaza basınca iki dükkana girdi
Çalıştığı iş yerinde hayatını kaybeden işçi toprağa verildi mask
Çalıştığı iş yerinde hayatını kaybeden işçi toprağa verildi
Evinde ölü olarak bulundu mask
Evinde ölü olarak bulundu
TEM’de can pazarı: 8 yaralı mask
TEM’de can pazarı: 8 yaralı
2 yıl arayla iki cinayet işleyen zanlıya müebbet hapis mask
2 yıl arayla iki cinayet işleyen zanlıya müebbet hapis
Kocaeli'de kadın cinayeti! Önce eşini öldürdü sonra kafasına sıktı! mask
Kocaeli'de kadın cinayeti! Önce eşini öldürdü sonra kafasına sıktı!
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL