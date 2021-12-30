BAL Kocaeli temsilcisi Arslanbey Spor Kulübü’nün olağanüstü genel kurulu pazar günü yapılacak. Bülent Sarı’nın yeniden başkanlığa aday olması ve tek listeyle seçime gidilmesi bekleniyor. Yönetim açıklamasında “2 Ocak Pazar günü kulüp binamızda olağanüstü kongre yapılacaktır. Tüm üyelerimiz ve halkımızı davetlidir” dedi.
30 Ara 2021 - 15:58- Spor Güncelleme: 30 Ara 2021 - 16:00
Arslanbey kongresi pazar günü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.