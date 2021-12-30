Arslanbey kongresi pazar günü

BAL Kocaeli temsilcisi Arslanbey Spor Kulübü’nün olağanüstü genel kurulu pazar günü yapılacak. Bülent Sarı’nın yeniden başkanlığa aday olması ve tek listeyle seçime gidilmesi bekleniyor. Yönetim açıklamasında “2 Ocak Pazar günü kulüp binamızda olağanüstü kongre yapılacaktır. Tüm üyelerimiz ve halkımızı davetlidir” dedi.