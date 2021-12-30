Darıca'dan E-Spor bilgisayarları için ihale yapıldı. E-Spor için gerekli fiziki mekân hazırlıklarını tamamlayan Darıca Belediyesi bilgisayar donanımları için de mal alımı ihalesine çıktı. İhaleyi 563 bin liralık teklifi ile Gebze Hacı Halil Mahallesi’nde faaliyet gösteren Mikrobil İletişim Bilişim Hizmetleri ve Elektrik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi aldı. Firma ile geçen hafta sözleşme imzalanırken, söz konusu bilgisayar ve sarf malzemelerini yeni yılın ilk haftasına kadar Darıca Belediyesi’ne teslim edilmesi gerekiyor.
30 Ara 2021 - 15:59- Spor Güncelleme: 30 Ara 2021 - 16:00
E-Spor ihalesini Mikrobil aldı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.