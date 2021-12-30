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30 Ara 2021 - 15:59- Spor G: 30 Ara 2021 - 16:01

BEY” stada Sığmıyor
BEY” stada Sığmıyor mask

1.küme’de açık ara şampiyonluğa koşan Beylikbağıspor, tribün şovlarıyla amatörlerin en önde gelen takımlarından biri oldu. Yaklaşık 500 kişilik bir kitleye oynayan Gebze Beylikbağı, şampiyonluğa koşuyor. Tayfa grubu da tribün şovlarıyla takdir topluyor.

30 Ara 2021 - 15:59 - Spor

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