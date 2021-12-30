1.küme’de açık ara şampiyonluğa koşan Beylikbağıspor, tribün şovlarıyla amatörlerin en önde gelen takımlarından biri oldu. Yaklaşık 500 kişilik bir kitleye oynayan Gebze Beylikbağı, şampiyonluğa koşuyor. Tayfa grubu da tribün şovlarıyla takdir topluyor.
30 Ara 2021 - 15:59- Spor Güncelleme: 30 Ara 2021 - 16:01
BEY” stada Sığmıyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.