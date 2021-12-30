BEY” stada Sığmıyor

1.küme’de açık ara şampiyonluğa koşan Beylikbağıspor, tribün şovlarıyla amatörlerin en önde gelen takımlarından biri oldu. Yaklaşık 500 kişilik bir kitleye oynayan Gebze Beylikbağı, şampiyonluğa koşuyor. Tayfa grubu da tribün şovlarıyla takdir topluyor.