TURKSPORU’ndan 2021’de madalya rekoru

TURKSPORU’nun en büyük destekçisi Turkcell’in ana sponsorluğundaki atletizm, yüzme ve bedensel engelli sporlar, 2021 yılını önemli başarılarla tamamladı. 3 branşta ay-yıldızlı sporcular; 190’ı altın, 152’si gümüş, 144’ü bronz olmak üzere toplam 486 madalyaya ulaştı. Yılın son günlerinde ise yüzmede Emre Sakçı, kısa kulvar 50 metre kurbağalamada 25 saniyenin altına inen tarihteki ilk sporcu olarak dünya rekoruna imza attı. Ampute Milli Futbol Takımı’nın üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olduğu 2021’de atletizmde Eda Tuğsuz da Olimpiyat 4.’sü olarak tarihe geçti. TURKSPORU’nun en büyük destekçisi Turkcell’in ana sponsorluğundaki atletizm, yüzme ve bedensel engelli sporlar, 2021 yılında başarıdan başarıya koştu. Milli sporcular, uluslararası arenada atletizmde 141, yüzmede 198, bedensel engelli sporlarında ise 147 olmak üzere toplamda 486 madalyayı Türkiye’ye getirdi.