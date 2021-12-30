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30 Ara 2021 - 16:02- Spor G: 30 Ara 2021 - 16:04

Gençler için tesise devam
Gençler için tesise devam mask

Derince'de lise müdürlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda 2021-2022 eğitim öğretim döneminde devam eden faaliyetler değerlendirildi. Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi’nde düzenlenen toplantıda ilçede 2021-2022 eğitim öğretim döneminde yapılan çalışmalar değerlendirildi. Derince Kaymakamı Meftun Dallı, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, milli eğitim şube müdürleri ve ilçede eğitim veren liselerin müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda 6 Eylül tarihi itibariyle başlayan yeni eğitim-öğretim döneminde gerçekleşen faaliyetlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de yaptığı değerlendirmede “İlçemizde inşa ettiğimiz gençlik ve spor merkezlerimiz ile eğitime yönelik faaliyetleri her zaman destekliyoruz” dedi.
# eğitim, Milli Eğitim

30 Ara 2021 - 16:02 - Spor

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Gençler için tesise devam mask
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