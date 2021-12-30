Mimarlardan Milli İrade Meydanı Projesi için sert açıklama

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kamusal mekanın temel örneklerinden birisi olan meydanlar, kentimizin neredeyse her ilçesinde adeta birbiri ile yarışacak şekilde 20, 30, 40 dönüm gibi devasa büyüklüklerle inşa ediliyor. Son örneği olan Milli İrade Meydanı Projesi, 50 dönüm büyüklükle dünyanın en büyük meydanlarından biri olarak tanıtıldı.

DAVETE KATILMADIK

TMMOB Mimarlar Odası olarak, her fırsatta bu tür projelerin tasarım süreçlerine dahil olarak katkı koymayı talep etsek de, projeler tamamlandıktan sonra tanıtımlarına davetiye göndererek katılmamız beklenmektedir. Mimarlar Odası’nın lansmanlarda kendini göstermek gibi bir görevi olmadığı için davete katılım sağlamadığımızı öncelikle bildirmek isteriz. Son durumda sürecinde yer almamızın istenmediği ancak kente dair çözüm değil sorun üreten projelerle ilgili açıklama yapmak zaruri hale gelmiştir.

ÇILGIN BİR AKLIN ÜRÜNÜ

Kent meydanları, tarihi geçmişleri, önemli olay örüntüleri, kent planlarında önemli aksları bağlayan ve yaşayanların kültürlerine göre biçimlenen, özellikle de halkın ihtiyacına yanıt veren açık alanlardır. Milli İrade Meydanı projesi, bir meydan olarak tanıtılsa da miting alanından öteye gidemeyen, yaklaşık 400.000 nüfusu olan merkez ilçesinde 50.000 m2 alana yapılması planlanan, %80’ine yakın alanı sert zemin olarak tasarlanan, içinde ticari birimlerin yer aldığı bir proje olarak görünmektedir. Turistlerin akın ettiği dünya kentlerinde dahi bu kadar büyük meydan bulunmazken, Kızıl Meydan’dan daha büyük bir meydanı Kocaeli’de yapmak ancak çılgın bir aklın ürünü olabilir.

AKTİF KULLANILMASI MÜMKÜN DEĞİL

Seçim dönemlerinde yapılan mitinglerin dışında aktif kullanılması mümkün görünmeyen, kullanılsın diye oluşturulan ticari birimlerde ve oluşan rantta kamu yararına dair iz bulunmayan bu alanın mimarisini tartışmayı anlamlı bulmuyoruz.

Fakat tasarımın bağlamından kopuk, çevresi ile hiçbir ilişki kurmayan, oluşturulan çeperle dışa açık olması gereken meydanı, içe dönük hale getiren yapısının sorunlu olduğunu, otopark gibi büyük bir sorunun göz ardı edildiğini, projenin kenti ve kültürünü tanımayan ellerden çıktığının bariz okunduğunu söylemek gerekiyor.

GÖRMEZDEN GELİNEN DEPREM

Kentin ilçe merkezleri, yaklaşan Büyük Marmara Depremine hazır değilken, kentin en büyük kaldırımını ve dünyanın en büyük meydanlarından birini yapmakla mı övüneceğiz? Israrla hatırlatmamıza rağmen görmezden gelinen deprem, İzmit, Gölcük ve Gebze’nin ilçe merkezlerindeki yorgun yapıları yıkıp geçtiğinde her ilçenin kendini metropol sanarak inşa ettiği dev meydanlar kimin yarasına merhem olacak?

Deprem gerçeği umursanmadan inşa edilecek Milli İrade Meydanı, çevresinde yer alan 50 yaşında ve 2 büyük deprem geçirmiş yapılar yaklaşan Büyük İstanbul depreminde yıkıldığında bir madalya olarak hak edenin boynunda yerini alacaktır. Kocaeli’nin bir sonraki seçimi kurtarmak adına yapılan yatırımlara para harcayacak lüksü ve zamanı bulunmamaktadır. Yatırım adı altında yapılan çalışmalar her geçen gün içinden çıkılamayacak ve geri dönülemeyecek sorunlar yaratmaktadır.

ÖNCELİK KENT OLMALI

Bugünü idare edilen ve yarını düşünülmeyen bu çalışmaların, seçim dönemlerinde sürekli bahsedilen ancak seçim sonrası unutulan “Ortak Akıl” ile özellikle üniversitenin ve meslek odalarının katkılarıyla ortaya çıkmasını bekliyoruz. Kent idarecilerinin kentin geleceğini vaat edilen “Ortak Akıl” ile yönetmesini, öncelik sırasına ilk sıraya bir sonraki seçimi değil, kenti ve halkı koymasını bekliyoruz.”