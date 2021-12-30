Sarıca: İSU’nun algı SMS’leri karşılık bulamayacak

İzmit Belediyesi Başkanvekili Çetin Sarıca yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “İzmit Belediyesi olarak yıllardır dokunulmayan ve sahipsiz bırakılan Fethiye ve İstiklal Caddelerindeki alt yapı çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Ne var ki; çalışmalarımızı bütün iyi niyetimizle ve İzmitlilerin daha güzel bir kentte yaşaması için sürdürürken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı İSU attığı SMS’lerle çalışmalarımızı hedef göstermektedir.

İSU İNSANLARI KANDIRIYOR

22 yıldır tüm imkanlar elinde bulunduğu halde su hatlarının bakımını yapmayan İSU’nun halkımıza "İzmit Belediyesi su hatlarına zarar verdi, suyunuz ondan dolayı akmıyor" diyerek insanları kandırırcasına SMS atmasını asla kabul etmiyoruz! Aynı İSU; Kartepe’deki ana şebeke hattı çalışmaları esnasında verilen zararı "Arıza" olarak değerlendirmiş, Fethiye Caddesi’ni yıllarca sahipsiz bıraktığını unutarak bizim çalışmalarımızı "Hasar" olarak gösterme çabası içerisine girmiştir.

UNUTULMUŞLUĞU GÖRDÜK

İzmit’in kalbi olan caddelerimizde alt yapı çalışmalarına başladığımız ve kepçeyle toprağın altına girdiğimiz andan itibaren bu kentin terk edilmişliğini bir kez daha anladık. Yıllar yıllar önce döşenen borular, çatlak içerisinde kalmış hatlar... İzmit’in kalbini yenilemek için başlattığımız çalışmalarda; eski hatların fazlasıyla yıpranması sebebiyle mevcut boruların hiçbir mukavemetinin kalmadığını, her bir titreşimde dahi adeta tuzla buz olduğunu gördük.

350 MİLYON FETHİYE’Yİ ES GEÇMİŞ

KBB ve İSU’nun geçtiğimiz yıllarda toprağın altına gömdüğünü söylediği 350 Milyon liranın Fethiye Caddesi ve İstiklal Caddesi’ni nasıl es geçtiğine üzülerek şahit olduk. Yaşanılmasını asla istemediğimiz bu aksiliklerin asıl sorumlusunun İzmit Belediyesi değil; bu unutulmuşluğu siz değerli vatandaşlarımıza yaşatan yönetimler olduğunun da bilinmesini istiyoruz.

DESTEK YERİNE KÖSTEK OLUYORLAR

Ayrıca; kentin alt yapısı Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı İSU sorumluluğunda olmasına rağmen, vatandaşlarımızın daha fazla mağdur olmaması ve halkımızın parası boşa gitmesin diyerek Fethiye Caddesini yeniliyoruz. Yani İSU’nun yapması gereken alt yapı çalışmalarını da İzmit Belediyesinin tüm kaynaksızlığına rağmen hayata geçiriyoruz.

DÜZEYSİZ BÜROKRATLARIN ÇABASI

Bizler bütün menfaat halkımızın olması için çabalarken; kendi belediyelerine yapmadıkları ayrımcılığı İzmit Belediyesine yapanlar, belediyemizi hedef göstererek destekten çok köstek olmaktadır. Düzeysiz bürokratların halkımızı ikiye bölme gayesi ve İzmit Belediyesini Muz Cumhuriyeti Belediyesi olarak gösterme çabası İzmit’e verilen en büyük hasardır.

İZMİT; İZMİTLİLERİNDİR

Biz İzmit Belediyesi olarak tüm iyi niyetimizle Fethiye Caddesi’ni alt ve üst yapısını yenilemeye gayret ederken, şimdiye kadar umurlarında dahi olmayanların engellemelerine asla sessiz kalmayacağız. Fethiye Caddesi İzmitlilerindir; şimdiye kadar bu sokakları, bu caddeleri unutanların değil. En kısa zamanda Fethiye Caddemiz ve çevresinin; gerek alt yapı gerekse üst yapısıyla birlikte tamamen yenilenen yüzüyle buluşmak dileğiyle, sağlık dolu günler diliyoruz.”