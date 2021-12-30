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30 Ara 2021 - 16:39- Gündem G: 30 Ara 2021 - 16:40

Kocaman’dan yeni yıl mesajı

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kocaman’dan yeni yıl mesajı mask

Başkan Kocaman mesajında;

“ Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle zorlu geçen bir 2021 yılını geride bıraktık. 2022 yılının tüm dünyanın pandemiden kurtulacağı bir yıl olmasının yanı sıra ülkemize, ulusumuza ve tüm insanlığa başta sağlık, barış, kardeşlik, huzur, bereket, mutluluk getirmesini, dünyanın ortak sorunlarının çözülmesi için yeni bir başlangıç oluşturmasını diliyorum.

Geride bıraktığımız yılda kentimizde turizm, planlama, şehirleşme, eğitim, spor alanlarında önemli adımlar atıldı. Pandemiye rağmen yaptığımız çalışmalarla, Kartepe’nin belde kültüründen çıkıp kent kültürüne geçişini sağlayacak çok önemli adımlar atıyoruz. İlçemizin vizyonunun gelişmesi, modern ve yaşanabilir bir kent olması yolunda çalışmalarımız bugün olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir.

2022 yılında da İlçemizde hizmet ve yatırımlarımıza devam ederken Kartepe’mizin yeşiliyle, ormanıyla, vadisiyle, millet bahçesiyle, gölüyle, doğasıyla Türkiye’nin en güzel ilçelerinden biri olacağına inanıyorum.

2022 yılında tüm isteklerinizin gerçekleşmesi dileğiyle, sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı temenni ediyorum. Yeni yılda belediye ekiplerimiz teyakkuzda olacaktır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için yol ve trafik ile ilgili tüm tedbirlerimizi aldık. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla Kartepe’mize gelebilirler.

2022 yılının ülkemize, milletimize ve Kartepeli hemşerilerimize sağlık, mutluluk, huzur ve esenlik getirmesini en kalbi duygularımla temenni ediyorum. “

# Kartepe, eğitim, sağlık
# KARTEPE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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30 Ara 2021 - 16:39 - Gündem

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