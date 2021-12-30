İzmit Belediyesi esnafı mağdur etmemek  için Fethiye çalışmalarına yılbaşı arası verdi

İzmit Belediyesi ‘Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Yeniden Düzenlenme’ projesi çalışmalarına yılbaşı öncesi bölge esnafı ve alışveriş yapmak isteyen vatandaşların mağdur olmaması adına Cuma günü ara verdi. Böylece çalışmanın gerçekleştirilmediği sürede Fethiye Caddesi ve İstiklal Caddesi’nde bulunan mağazalardan alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar bölgeye rahatça giriş çıkış yapabilecekler. Verilen karardan bölge esnafı da memnun olurken esnaf karardan dolayı İzmit Belediyesine teşekkürlerini iletti.
HIZLI İLERLİYOR
İzmit Belediyesi ‘Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Yeniden Düzenlenme’ projesi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarda bölge esnafının toz ve çamurdan etkilenmemesi için önlem alıyor. Ekipler çalışmaların bittiği kısımlara asfalt kırığı döküyor. Temponun her geçen gün arttığı yeniden düzenleme projesinde çalışmalar hızla sürüyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.