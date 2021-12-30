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30 Ara 2021 - 16:41- Gündem G: 30 Ara 2021 - 16:42

Hürriyet, Rauf Orbay sokağı esnafla birlikte aydınlatacak

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Rauf Orbay Sokak’taki yenileme çalışmalarını tamamlamasının ardından bu akşam gerçekleştireceği aydınlatma çalışmasıyla sokağın yeni yıla cıvıl cıvıl girmesini sağlayacak

Hürriyet, Rauf Orbay sokağı esnafla birlikte aydınlatacak mask

Kentin dört bir yanında yol yenileme çalışmaları gerçekleştiren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte yoğun olarak kullanılan bölgelerden Rauf Orbay Sokak’ta yenileme çalışmalarını tamamladı. Büyük bir özveriyle çalışmalarını tamamlayan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kafelerin bulunduğu ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı Rauf Orbay Sokağı İzmit’e yakışır bir görünüme kavuşturdu. Son dokunuşların yapıldığı sokak İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve bölge esnafıyla birlikte bu akşam aydınlanacak.
# İzmit belediyesi, Sokak
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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30 Ara 2021 - 16:41 - Gündem

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