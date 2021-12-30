Kentin dört bir yanında yol yenileme çalışmaları gerçekleştiren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte yoğun olarak kullanılan bölgelerden Rauf Orbay Sokak’ta yenileme çalışmalarını tamamladı. Büyük bir özveriyle çalışmalarını tamamlayan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kafelerin bulunduğu ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı Rauf Orbay Sokağı İzmit’e yakışır bir görünüme kavuşturdu. Son dokunuşların yapıldığı sokak İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve bölge esnafıyla birlikte bu akşam aydınlanacak.
30 Ara 2021 - 16:41- Gündem Güncelleme: 30 Ara 2021 - 16:42
Hürriyet, Rauf Orbay sokağı esnafla birlikte aydınlatacak
İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Rauf Orbay Sokak’taki yenileme çalışmalarını tamamlamasının ardından bu akşam gerçekleştireceği aydınlatma çalışmasıyla sokağın yeni yıla cıvıl cıvıl girmesini sağlayacak
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.