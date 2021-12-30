Hürriyet, Rauf Orbay sokağı esnafla birlikte aydınlatacak

Kentin dört bir yanında yol yenileme çalışmaları gerçekleştiren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte yoğun olarak kullanılan bölgelerden Rauf Orbay Sokak’ta yenileme çalışmalarını tamamladı. Büyük bir özveriyle çalışmalarını tamamlayan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kafelerin bulunduğu ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı Rauf Orbay Sokağı İzmit’e yakışır bir görünüme kavuşturdu. Son dokunuşların yapıldığı sokak İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve bölge esnafıyla birlikte bu akşam aydınlanacak.