“Vatandaşın milli piyangoya güveni kalmadı”

Yılbaşı gecelerinin gelenek haline gelen alışkanlıklarından biri de Milli Piyango çekilişi. Milli Piyango, yılbaşı özel çekilişi kapsamında bu yıl büyük ikramiye olarak 120 Milyon TL verilecek. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları Tam 120 TL, Yarım 60 TL ve Çeyrek bilet 30 TL olarak satılıyor. Yılbaşına saatler kalmasına rağmen ise bilet satışları yavaş seyrediyor. 1 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla Türkiye Varlık Fonu tarafından Demirören Holding ortaklığında kurulan “Sisal Şans A.Ş.” aracılığıyla şans oyunlarının düzenlenmesine başlandı ve Milli Piyango İdaresi devre dışı kaldı. Satışların gittikçe düşmesinin nedenleri arasında ekonomik krizin yanı sıra Demirören Holding’e olan güvensizliğin de olduğu iddia ediliyor.

“DEMİRÖREN FAKTÖRÜ DAHA BASKIN GELİYOR”

Satışların düştüğünü doğrulayan Milli Piyango satıcısı Süreyya Bulut, “O kadar alternatif satış yok. Ben 2 ayda 2 ikramiye verdim. Benim normalde satışlarımın artması lazım ama artış yok. Ekonomi, satışların düşmesinde önemli bir etken ama Demirören Holding faktörü daha baskın geliyor. Millet her yerde Demirören’e vuruşturuyor. Millete şunu anlatamıyoruz, bu yine devletin malı. Biz devletin bayisinden Demirören’in bayisi olduk. Her şeyi Demirören’e bağlamak doğru değil” dedi.

“ŞAİBE DEDİKODULARINDAN KAYNAKLANIYOR”

“Demirören sadece koordine ediyor” diyen Bulut, “Pazarlama reklam ve bayi karını aldı. Ana kasa Varlık Fonu devletin kendisi. Çekilişi kafasına göre çekemiyor. Düşüş bayağı var. Sayıştay’ın verilerine göre de düşüş olduğu ortada. Eskiden mühür vardı, o bile kalktı Karekod sistemi geldi. Bunu vatandaşa izah edemiyoruz. Ekonomi kötü olduğunda insanların tek umudu şans oyunlarıydı. Şimdi o da yok. Şaibe dedikodularından kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.

“MİLLET EKMEK ALMAYA GİDEMİYOR”

2019 yılında gazetemiz tarafından düzenlenen Doruktakiler ödül töreninde “Yılın Esnafı” seçilen Milli Piyango satıcısı Cafer Öziri, “Özelleştirme sonrası satışların düştüğünü kabul etmiyorum. Her oda başkanı saydırıyor Demirören’e. Bana göre ekonomik sebeplerden kaynaklanıyor. Önce pandemi sonra hayat pahalılığı. Millet ekmek almaya gidemiyor, nasıl bilet alsın. Satışlarda düşüş var, bunu Demirören’e bağlıyorlar. Türkiye’de bütün şans oyunları aynı holdingde kazanan da var kazanmayan da” diye konuştu.

“GENÇ KUŞAK İNTERNETTE OYNUYOR”

Öziri, “Genç kuşak Bitcoin ya da sanal bahis oynuyor. Bilet orta kuşağın işi. Genç kişiler internette vaktini harcıyor. Satışlarsa düşüş var ama bu sadece bilet sektöründe değil, her sektörde var. Biletlere çıkmaz diye bir şey yok. Ülkenin fıtratında var, her şeye muhalefet olmak. Milli Piyango özelleştirilmeden önce binlerce kişi çalışıyordu, özelleştirildikten sonra mevcut şirket 100 kişi ile çalışıyor. Yıllarca vergilerimizden boşuna kazandılar” dedi. nSerhat GÜNEŞ