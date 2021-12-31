Petkimspor’da 9 pozitif vaka

Aliağa Petkimspor, 6'sı basketbolcu olmak üzere 9 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. ING Basketbol Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da korona virüs şoku yaşanıyor. İzmir temsilcisi takımda görülen semptomlar üzerine Covid-19 PCR testi yapıldığını ve neticesinde 6'sı basketbolcu, 2'si salon personeli ve 1'i teknik heyet üyesi olmak üzere 9 kişinin testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Petkimspor, sosyal medyada hesaplarından yaptığı açıklamayla testi pozitif çıkan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçlerine başlandığını belirterek, "Takım arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" mesajını paylaştı.
# covid-19
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.