M. Başakşehir Çolak'ı transfer etti

Medipol Başakşehir, Hatayspor ile sözleşmesini fesheden ve serbest statüde olan Emre Çolak'ı 1.5 yıllığına kadrosuna kattı. Kocaelispor’un hayli yakından ilgilendiği ancak rakamda anlaşamadığı Emre içinTuruncu-Lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Atakaş Hatayspor ile sözleşmesini fesheden ve serbest statüde olan Emre Çolak’ı 1.5 yıllığına kadrosuna kattı. Başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt yer aldı. Emre Çolak’a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.