Medipol Başakşehir, Hatayspor ile sözleşmesini fesheden ve serbest statüde olan Emre Çolak'ı 1.5 yıllığına kadrosuna kattı. Kocaelispor’un hayli yakından ilgilendiği ancak rakamda anlaşamadığı Emre içinTuruncu-Lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Atakaş Hatayspor ile sözleşmesini fesheden ve serbest statüde olan Emre Çolak’ı 1.5 yıllığına kadrosuna kattı. Başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt yer aldı. Emre Çolak’a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.
31 Ara 2021 - 13:43- Spor Güncelleme: 31 Ara 2021 - 13:44
M. Başakşehir Çolak'ı transfer etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.