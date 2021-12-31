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31 Ara 2021 - 13:44- Spor G: 31 Ara 2021 - 13:45

Mor Menekşelerin haklı isyanı
Mor Menekşelerin haklı isyanı mask

BAL 7.Bölge 3.Grup’ta ilk yarının son haftalarına lider giren, ancak son hafta Gazi Mahallesi’ne inanılmaz şekilde evinde 2-0 yenilen Gebzespor üçüncü sıraya düşerken, taraftarlar isyan etti. Tamer Kaplan isimli taraftar açıklamasında “Bu takım çoktan lige havlu atardı. Taraftar ite kaka takımı zorla oynatıyor. Bugün de futbolcuların hak ettiği bir mağlubiyet oldu, çünkü taraftar çoktan Şampiyonluğu hak etti. Burası Gebze her futbolcu ayağını denk alacak, he almıyorsun, o zaman o formayı giyemezsin. Aksi takdirde hak ettiğiniz tepkiyi alırsınız. Bugün olanlar, futbolcuların kulağına küpe olsun. 19 Numaralı topçu ve 25 Numaralı sol bek aldıkları her para kuruşuna kadar helal olsun. Diğerleri de bir an önce toplarlasın kendini. Gebzespor’da forma giymek, başka formaları giymeye benzemez.” dedi.

31 Ara 2021 - 13:44 - Spor

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