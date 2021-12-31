Turgut Taşçı’nın harika paylaşımı

Kentimizin duayen spor insanlarından basketbol antrenörü Turgut Taşçı, eni yılı ilginç görselle kutladı. Yaklaşık 50 yıldır basketbolla yatıp kalkan Taşçı’nın paylaşımı beğeni kazandı. Taşçı, basketçi Noel Baba figürünün altına şu mesajı ekledi: “Sevgili dostlarım, değerli Karamürselli hemşerilerim, akrabalarım, spor camiasının emekçileri, kulübümüzün değerli üyeleri. Hepinizin yeni yılını kutlar, sağlık, mutluluk, huzur getirmesini dilerim. Sağlıcakla kalın, iyi yaşayın…”
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# sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.