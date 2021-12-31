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31 Ara 2021 - 13:44- Spor G: 31 Ara 2021 - 13:46

Turgut Taşçı’nın harika paylaşımı
Turgut Taşçı’nın harika paylaşımı mask
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Kentimizin duayen spor insanlarından basketbol antrenörü Turgut Taşçı, eni yılı ilginç görselle kutladı. Yaklaşık 50 yıldır basketbolla yatıp kalkan Taşçı’nın paylaşımı beğeni kazandı. Taşçı, basketçi Noel Baba figürünün altına şu mesajı ekledi: “Sevgili dostlarım, değerli Karamürselli hemşerilerim, akrabalarım, spor camiasının emekçileri, kulübümüzün değerli üyeleri. Hepinizin yeni yılını kutlar, sağlık, mutluluk, huzur getirmesini dilerim. Sağlıcakla kalın, iyi yaşayın…”
# sağlık

31 Ara 2021 - 13:44 - Spor

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