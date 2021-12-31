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31 Ara 2021 - 13:45- Spor G: 31 Ara 2021 - 13:46

Yeşilyurt yeni yılı kutladı
Yeşilyurt yeni yılı kutladı mask

Derince ve Kocaeli futbolunun duayen ismi antrenör ve spor insanı Talih Yeşilyurt, herkesin yeni yılını kutladı. Yeşilyurt mesajında şu duygu ve düşüncelere yer verdi: “Yeni yılın  başta ülkemize, tüm insanlığa huzur, barış, sağlıklı bir yıl olmasını Rabb’imden niyaz ederim”.

31 Ara 2021 - 13:45 - Spor

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