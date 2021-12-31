Yeşilyurt yeni yılı kutladı

Derince ve Kocaeli futbolunun duayen ismi antrenör ve spor insanı Talih Yeşilyurt, herkesin yeni yılını kutladı. Yeşilyurt mesajında şu duygu ve düşüncelere yer verdi: “Yeni yılın başta ülkemize, tüm insanlığa huzur, barış, sağlıklı bir yıl olmasını Rabb’imden niyaz ederim”.