Derince ve Kocaeli futbolunun duayen ismi antrenör ve spor insanı Talih Yeşilyurt, herkesin yeni yılını kutladı. Yeşilyurt mesajında şu duygu ve düşüncelere yer verdi: “Yeni yılın başta ülkemize, tüm insanlığa huzur, barış, sağlıklı bir yıl olmasını Rabb’imden niyaz ederim”.
31 Ara 2021 - 13:45- Spor Güncelleme: 31 Ara 2021 - 13:46
Yeşilyurt yeni yılı kutladı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.