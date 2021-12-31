Arslanbey GB’nde bayrak değişimi

Arslanbey Gençler Birliği Spor Kulübü’nün olağanüstü genel kurulu yarın gerçekleşiyor. Özel işleri ve babasının rahatsızlığı nedeniyle kulübe fazla vakit ayıramayan siyasetçi Bülent Sarı, görevi kesin bırakıyor
FATİH TOPAL GELİYOR
BAL’da mücadelesi sürdüren Arslanbey Gençler Birliği’nde yarın nöbet değişimi yaşanacak, bayrak Fatih Topal’a devredilecek. Babasının rahatsızlığı, şirket işleri ve CHP’de siyaset yapması nedeniyle kulübe vakit ayıramayan Bülent Sarı, görev alamayacak. Daha önce de başkanlık yapan ihracatçı Fatih Topal, yeniden kolları sıvayacak ve bayrağı yeniden sırtlanacak.
KULÜBÜN ADI KARTEPE ARSLANBEY GB OLUYOR
Bu arada olağanüstü genel kurulda görevi tek listeyle alması beklenen Fatih Topal ve ekibi, ilk adım olarak kulübün adının önüne Kartepe ismini ekleyecek ve marka değerini daha da yükseltecek. Genel kurul öncesinde görüş belirten Topal “Ben bu kulübün birçok biriminde görev aldım. Futbol oynadım. Malzemeci gibi görevler bile yaptım. Bu kulüp bizim sevdamız. Mahallemiz de öyle. Bülent başkanın bıraktığı yerden bayrağı devralacağız ve daha ileriye götürmeye çalışacağız.” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.