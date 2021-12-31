Batuhan Filiz’i durdurmak zor

Geçtiğimiz yıl İtalya'nın başkenti Rom’da, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonasında Yıldızlar Yüzme Kulübü Sporcusu Batuhan Filiz, 400 metre serbest yarışında 3:50:68 derecesi ile şampiyon olmuştu. Yeni sezonda da önemli başarılar elde etmek için çalışmalarını devam ettiren Filiz, Avrupa şampiyonluğundan sonra, Dünya şampiyonu olmak istediğini belirtti. İlk şampiyona şubat ayında yapılacak, ama yeri ve tarihleri henüz belirlenemedi. Omicron Pandemisi nedeniyle, federasyon programları askıya aldı.