Batuhan Filiz’i durdurmak zor

Geçtiğimiz yıl İtalya'nın başkenti Rom’da, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonasında Yıldızlar Yüzme Kulübü Sporcusu Batuhan Filiz, 400 metre serbest yarışında 3:50:68 derecesi ile şampiyon olmuştu. Yeni sezonda da önemli başarılar elde etmek için çalışmalarını devam ettiren Filiz, Avrupa şampiyonluğundan sonra, Dünya şampiyonu olmak istediğini belirtti. İlk şampiyona şubat ayında yapılacak, ama yeri ve tarihleri henüz belirlenemedi. Omicron Pandemisi nedeniyle, federasyon programları askıya aldı.
# Omicron
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.