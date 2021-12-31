Hakem Ataş’ın dedesi vefat etti

Bölgemiz futbol hakemlerinden TFFHGD üyesi Metin Aktaş’ın dedesi vefat etti. Derneğin Kocaeli Şubesi yönetimi bir mesaj yayınlayarak taziyelerini iletti. Mesaj şöyle: “Değerli üyemiz ve ilimiz bölgesel hakemi Metin Ataş hocamızın dedesi vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet; başta Metin Ataş hocamız olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. -TFFHGD KOCAELİ ŞUBESİ YÖNETİM KURULU-“.