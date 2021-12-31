Bölgemiz futbol hakemlerinden TFFHGD üyesi Metin Aktaş’ın dedesi vefat etti. Derneğin Kocaeli Şubesi yönetimi bir mesaj yayınlayarak taziyelerini iletti. Mesaj şöyle: “Değerli üyemiz ve ilimiz bölgesel hakemi Metin Ataş hocamızın dedesi vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet; başta Metin Ataş hocamız olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. -TFFHGD KOCAELİ ŞUBESİ YÖNETİM KURULU-“.
31 Ara 2021 - 13:46- Spor Güncelleme: 31 Ara 2021 - 13:47
Hakem Ataş’ın dedesi vefat etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.