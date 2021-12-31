Reklamı Kapat
31 Ara 2021 - 13:47- Spor G: 31 Ara 2021 - 13:48

Söğüt: "Hepiniz şampiyonsunuz"
Söğüt: "Hepiniz şampiyonsunuz" mask

Birimler Arası Futbol Turnuvası’nda ilk 3'e giren takımlarla bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Birinci, ikinci ve üçüncü olarak sınıflandırdık ama gözümüzde hepiniz şampiyonsunuz" dedi. Şener Söğüt, ilk 3'e giren takımlarla yemekte bir araya geldi. Nazende Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen buluşmaya Başkan Şener Söğüt dışında Başkan Yardımcıları Faruk Denli ve Osman Yurt ile destek hizmetleri müdürlüğü, zabıta müdürlüğü ve temizlik işleri müdürlüğü çalışanları katıldı.

31 Ara 2021 - 13:47 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.570.729 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Söğüt: "Hepiniz şampiyonsunuz" mask
Söğüt: "Hepiniz şampiyonsunuz"
Arslanbey GB’nde bayrak değişimi mask
Arslanbey GB’nde bayrak değişimi
Batuhan Filiz’i durdurmak zor mask
Batuhan Filiz’i durdurmak zor
Hakem Ataş’ın dedesi vefat etti mask
Hakem Ataş’ın dedesi vefat etti
Cüneyt Ayçiçek şimdi asker mask
Cüneyt Ayçiçek şimdi asker
Yeşilyurt yeni yılı kutladı mask
Yeşilyurt yeni yılı kutladı
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL