Birimler Arası Futbol Turnuvası’nda ilk 3'e giren takımlarla bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Birinci, ikinci ve üçüncü olarak sınıflandırdık ama gözümüzde hepiniz şampiyonsunuz" dedi. Şener Söğüt, ilk 3'e giren takımlarla yemekte bir araya geldi. Nazende Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen buluşmaya Başkan Şener Söğüt dışında Başkan Yardımcıları Faruk Denli ve Osman Yurt ile destek hizmetleri müdürlüğü, zabıta müdürlüğü ve temizlik işleri müdürlüğü çalışanları katıldı.
31 Ara 2021 - 13:47- Spor Güncelleme: 31 Ara 2021 - 13:48
Söğüt: "Hepiniz şampiyonsunuz"
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.