Söğüt: "Hepiniz şampiyonsunuz"

Birimler Arası Futbol Turnuvası’nda ilk 3'e giren takımlarla bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Birinci, ikinci ve üçüncü olarak sınıflandırdık ama gözümüzde hepiniz şampiyonsunuz" dedi. Şener Söğüt, ilk 3'e giren takımlarla yemekte bir araya geldi. Nazende Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen buluşmaya Başkan Şener Söğüt dışında Başkan Yardımcıları Faruk Denli ve Osman Yurt ile destek hizmetleri müdürlüğü, zabıta müdürlüğü ve temizlik işleri müdürlüğü çalışanları katıldı.