Sarıca: İSU’nun algı SMS’leri karşılık bulamayacak

İzmit Belediyesi Başkanvekili Çetin Sarıca yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “İzmit Belediyesi olarak yıllardır dokunulmayan ve sahipsiz bırakılan Fethiye ve İstiklal Caddelerindeki alt yapı çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Ne var ki çalışmalarımızı bütün iyi niyetimizle ve İzmitlilerin daha güzel bir kentte yaşaması için sürdürürken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı İSU attığı SMS'lerle çalışmalarımızı hedef göstermektedir.

“İSU İNSANLARI KANDIRIYOR”

22 yıldır tüm imkanlar elinde bulunduğu halde su hatlarının bakımını yapmayan İSU'nun halkımıza "İzmit Belediyesi su hatlarına zarar verdi, suyunuz ondan dolayı akmıyor" diyerek insanları kandırırcasına SMS atmasını asla kabul etmiyoruz. Aynı İSU Kartepe'deki ana şebeke hattı çalışmaları esnasında verilen zararı "Arıza" olarak değerlendirmiş, Fethiye Caddesi'ni yıllarca sahipsiz bıraktığını unutarak bizim çalışmalarımızı “Hasar” olarak gösterme çabası içerisine girmiştir.

“350 MİLYON FETHİYE'Yİ ES GEÇMİŞ”

KBB ve İSU'nun geçtiğimiz yıllarda toprağın altına gömdüğünü söylediği 350 Milyon liranın Fethiye Caddesi ve İstiklal Caddesi'ni nasıl es geçtiğine üzülerek şahit olduk. Yaşanılmasını asla istemediğimiz bu aksiliklerin asıl sorumlusunun İzmit Belediyesi değil; bu unutulmuşluğu siz değerli vatandaşlarımıza yaşatan yönetimler olduğunun da bilinmesini istiyoruz. Kentin alt yapısı Büyükşehir Belediyesine bağlı İSU sorumluluğunda olmasına rağmen, vatandaşlarımızın daha fazla mağdur olmaması ve halkımızın parası boşa gitmesin diyerek Fethiye Caddesini yeniliyoruz. Yani İSU'nun yapması gereken alt yapı çalışmalarını da İzmit Belediyesinin tüm kaynaksızlığına rağmen hayata geçiriyoruz.”