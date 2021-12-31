2022 yılına girmeye sayılı saatler kala yeni yıl mesajı yayınlayan Vali Seddar Yavuz, “Hayata dair acı ve tatlı olayları, sevinçleri ve hüzünleri ile bir yılı daha geride bırakıp yeni bir yıla, yeni umutlarla girmenin heyecanını yaşamaktayız. Her yeni yıl; başarının, güzelliğin, mutluluğun ümit edildiği, kardeşlik ve dostluk bağlarımızın pekiştiği, sağlıklı ve müreffeh bir hayata ulaşma yolunda yeni isteklerimizin filizlendiği bir yıldır. Ülkemizde yaşanan bu değişim ve dönüşüme rağmen, gönül coğrafyamızda ve yakın çevremizde yaşanan istikrarsızlık, iç savaşlar ve yaratılan krizler, tüm toplumumuzu derinden etkilemiştir. Yakın coğrafyamızda yaşanan bu olayların müsebbipleri, insanlık var oldukça sebep oldukları bu vebalin yükü altında ezileceklerdir. Aziz milletimiz, kadim medeniyetinin gereği olarak, geçmişte olduğu gibi 2021 yılında da yine mazlumun ve mağdurun yanında yer almıştır” ifadelerini kullandı.

“SELAM VE SEVGİLERİMİ SUNUYORUM”

Sözlerinin devamında ise Yavuz, “Eski devlet yönetimi anlayışı çok değişti. Yönetişim kavramının öne çıktığı ve herkesin fikrine ihtiyaç duyduğumuz bir süreçteyiz. ‘Türkiye’nin sanayi şehri’ sıfatını en güzel şekilde taşıyan bu şehri, hep beraber, el birliğiyle daha iyi bir noktaya taşımalıyız. Bunun için de ortak aklı, istişare kültürünü ve birlikte yönetim anlayışını bu şehirde hakim kılmak zorundayız. Yeni bir yıl bizlere geçmişin muhasebesini yaparak, elde ettiğimiz birikim ve tecrübeyle ülkemizin kalkınması ve gelişmesi, halkımızın birliği, beraberliği ve huzuru için yapılacak çalışmaları yeniden gözden geçirerek, geleceğe ilişkin yeni planlar yapma konusunda fırsat veriyor. İnşallah 2022 yılı, Aziz Milletimiz ve tüm dünya için; barışın, huzurun tesis edildiği ve refahın arttığı bir yıl olur. Bu duygularla, aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, onların kutsal emanetlerine ve gazilerimize de saygılarımı sunuyorum. 2022 yılının hayırlara vesile olmasını sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.