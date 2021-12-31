Büyükakın: 2022’yeyeni projelerin atılımları ile giriyoruz

2022 yılına girmeye sayılı saatler kala yeni yıl mesajı yayınlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “2021 yılını hüzünleriyle ve sevinçleriyle geride bırakırken, yeni umutlarla, yeni heyecanlarla ve yeni hedeflerle yeni bir yıla hep birlikte daha umutlu ve zinde giriyoruz.Her yeni yıl, yeni hedeflere, huzur dolu ve müreffeh yarınlara ulaşmamız için bizlere taze başlangıçlar ve yepyeni fırsatlar sunmaktadır.2021 yılı, Kocaeli’miz, bizler, hepimiz için büyük yatırımların, önemli projeksiyonların gerçekleştirildiği bir yıl oldu. Kocaeli için inandığımız yolda; samimiyet ve gayretle çalıştık. Yüzlerde tebessüm, kalplerde mutluluk ve heyecan kazandırmak için var gücümüzle hizmetler, projeler hayata geçirdik.Yüzlerce eser, hizmet ve yatırımı tamamladık, yine yüzlercesinin yapımına da devam ediyoruz.Şükürler olsun. 2021‘i geride bırakırken alnımız açık, yüzümüz ak, vicdanımız huzurlu” dedi.

“GÜZEL YILLAR YAŞAMAK ÜMİDİYLE”

Büyükakın son olarak, “Geride bıraktığımız bir yıl içerisinde Kocaeli’mizin sahip olduğu eşsiz potansiyeli harekete geçirerek şehrimizin kalkınması, büyümesi, markalaşması, tanıtılması, bir dünya kenti olması ve bölgenin en önemli cazibe merkezlerinden birisi haline gelmesi için yaptığımız çalışmalarımız yeni yılda da artarak devam edecek.Öte yandan hepimizin bildiği gibi dünya iki yıldır zorlu bir pandemi sürecinden geçmekte. Ülkemizde ise pandemiyle mücadelede sağlık sistemimizin mükemmelliği ve sağlık çalışanlarımızın gayretleriyle günden güne daha iyimser bir tablo ortaya çıkmaktadır. Aşılamanın artarak devam etmesiyle bu olumlu tablonun da artarak devam edeceğine inancım tamdır.2022’ye zinde ve yeni projelerin, atılımların heyecanı içinde giriyoruz.Yeni yılın hepimize, yuvalarımıza, şehrimize ve ülkemize esenlik, huzur ve sevinç getirmesini diliyorum.Hep birlikte, nice sağlıklı, huzurlu ve güzel yıllar yaşamak ümidiyle” ifadelerini kullandı