Hürriyet: 2022’de de halkımızın yanında olacağız

2022 yılına girmeye sayılı saatler kala yeni yıl mesajı yayınlayan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet tüm vatandaşlardan daha iyi, daha yaşanabilir bir geleceğe yönelik umutlarını korumalarını, hayallerinden vazgeçmemelerini, kimseye ihtiyaç duymadıkları bir yaşamları olmasını, sağlık, huzur ve mutluluk temenni etti.

“KRİZLERLE GEÇEN BİR YIL”

Geride kalan 2021 yılını özetleyen Hürriyet 2022’den tüm şehir için beklediklerini, belediye başkanı olarak planlarını ve her bir vatandaş için hayallerini şu ifadelere yer verdi; “Pandeminin gölgesinde hayatta kalma, sağlıklı olma mücadelesi ve baskısı her geçen gün daha fazla hissedilen ekonomik krizle birlikte artan geçim kaygısıyla geride kalan 2021 yılına değinen başkan Hürriyet, “2020 yılında başlayan Koronavirüspandemisini ne yazık ki 2021 yılında da yaşadık. Hala devam eden pandemisürecinde bazı esneklikler sağlansa da birçok canımızı bu hastalık yüzünden kaybettik. Birçok vatandaşımızın da yaşam kalitesi ne yazık ki olumsuz etkilendi. Esnafımızın bir kısmı kepenk kapattı, açık olanlar ayakta kalma savaşı verdi. Birçok komşumuz işinden oldu veya geliri düştü. Toplumumuzun tüm katmanlarında derin bir endişe ve gelecek kaygısı oluştu. Bu süreçte İzmit Belediyesi olarak halkımızın yanında olduk. Zor günler geçiren vatandaşımızın kapısını çaldık; kimi zaman sofrasına konuk olduk, kimi zaman sıra arkadaşı olduk. Bazen omuzundaki el, bazen en büyük desteği, bazen de motivasyon kaynağı olduk. Her durumda halkımızın yalnız olmadığını hissettirdik.

“UMUT VE GÜVENCEYİZ”

2021 yılında hayata geçirdiğimiz projelerle vatandaşımızın umudu, güvencesi olduk. Sağlığından eğitimine, okulundan camisine, yemeğinden giyimine, alışverişinden eğlencesine kadar çok geniş yelpazede belediyenin tüm kaynaklarını halkımızın ihtiyaçlarına yönelik olarak seferber ettik. Esnafımızdan üreticilerimize, müzisyenlerimizden sahne sanatçılarımıza kadar farklı meslek gruplarına da ayni ve nakdi yardımlarla ‘Bugün ne yapacağız!’ diye düşünmelerini istemediğimizi gösterdik, sosyal belediyeciliğin uygulandığı İzmit Belediyesinin varlığını hatırlattık. Zorlu süreçte tüm görevlerimizi eksiksiz yerine getirdiğimiz gibi halkımızın sağlığı için sosyal sorumluluk projelerimizi de, kentimizin geleceğine yatırımlarımızı da uygulamaya koyduk. İyilikte buluştuğumuz vatandaşlarımız için atıl alanları değerlendirerek örnek projelere imza attık; Alzheimer Yaşam Evi, Kadın Girişimciler Merkezi, Yeşilova Çınar Çocuk Evi, Sanat Akademisi, Çınar Halk Market, Yaşama Destek Evi, Yaşam Bahçesi, Cumhuriyet Parkı Kafeteryası, Tarihi Süleyman Paşa Hamamı, Sarı Konak bunlardan ilk akla gelenleri.

“TARİHTEN KÜLTÜRE”

Birçok alanı ve projeyi de çağın gereklerine uygun, halkın gelişimine ve sağlığına katkısı olacak şekilde yeniledik. Yeni sosyal alan ve parkları halkımıza kazandırdık. Olmazsa olmazımız kültürel miraslarımıza sahip çıktık. ÇukurbağKazıları’ndanİçkale çalışmalarına, tarihsel mekanlarımızın halkımıza arzından soyut olmayan kültürel mirasımızın korunmasına marka değerimizi yükseltecek her adıma çok önem verdik. Tarımsal üretim adımlarımızı sıklaştırdık; deneme sahalarımızda aldığımız verime göre çiftçilerimizi destekledik, teşvik ettik.

“MORAL YÜKSELTTİK”

Öte yandan biliyoruz ki sağlık sadece fiziksel bir durum değil. Psikolojik ve ruhsal olarak da vatandaşımızın iyi olması, sağlıklı olması anlamına geliyor. Halkımızın psikolojisini düşünerek kültürel etkinlikler, eğlenceli organizasyonlar ve konserler gerçekleştirdik. Özellikle sanatsal içerikli meslek gruplarımızın ruhunu besleyen faaliyetlerle halkla bir araya getirdik, alkışa olan özlemini dindirdik. Vatandaşlarımıza yeniden eğlenebileceği ortamlar hazırlayarak stres atmalarını sağladık, “Biz sadece sizi düşünürüz” dedik.

“2022’DEN DE İSTİYORUZ”

2021 yılında en çok ‘sağlık’, ‘huzur’, ‘mutluluk’, ‘daha fazla gelir’ ve ‘sevgi’ istedik. 2022 yılında da aynı isteklerimiz olacak. Sizler gibi bende İzmit Belediye Başkanı olarak yeni başlangıçların, güzelliklerle dolu günlerin, huzurun, sevginin, adaletin, kardeşliğin, sosyal dengenin, adil yaşamın olduğu, kadına ve hayvanlara yönelik şiddetin yaşanmayacağı,çocukların sevgiyle büyütüleceği, anne ve babaların çaresizlik hissetmeyeceği, sevenlerin kavuşacağı bir yıl diliyorum. Yeni yılda da halkımızın hizmetinde olacağız. Geride bıraktığımız zor günleri unutturacak 2022 yılı temennisiyle tüm halkımızı sevgiyle selamlıyorum.”