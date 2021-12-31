Başkan Söğüt’ten yeni yıl mesajı

“Çok hızlı akıp giden zaman denizi içinde bir yılı daha geride bırakıyoruz” diyen Başkan Şener Söğüt, “Geride bırakılan yılın muhasebesi ve gelecek olan yılın planlaması, içinde bulunduğumuz şu kritik zamanların en önemli meselesidir.Bizler, yani Körfez Belediyesi için, geride kalan yılın başarı ölçüsü, yapılmış olan hizmetler; gelecek yılın ölçüsü ise programlanan hizmetlerdir. Sizinle birlikte geride bıraktığımız yıllarda ilçemize yaptığımız alt ve üstyapı yatırımları, inşa ettiğimiz kültür, bilim ve spor tesisleri, ilçemize kazandırdığımız park ve rekreasyon alanları bizim için gurur kaynağı oldu” dedi.

“ÜSTESİNDEN BİRLİKTE GELDİK”

Sözlerine devam eden Söğüt, “Geride bıraktığımız yıllarda insan, hayvan ve çevre konularındaki çaba ve hizmetlerimizin yanında; çocuklar, gençler ve yaşlılara dönük hizmetlerimize de ivme kazandırmış olduk.Özellikle pandeminin yarattığı olağanüstü koşullarda bireysel, kurumsal ve toplumsal dayanışmayı öne çıkararak zorlukların üstesinden gelmeyi başardık. Gelecek yıl için temennimiz ve çabamız, geride kalan yılların tüm eksiklerini tamamlamak ve ilçemizi bir basamak daha yukarıya taşıyabilmektir.Yeni yılda da, hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu duygularla, 2022 yılının size, Körfezimize, milletimize ve tüm insanlığa umut, sağlık ve güzellik getirmesini temenni ediyor, her birinizin yeni yılını sevgiyle ayrı ayrı kutluyorum.2022 yılı hepimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.