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31 Ara 2021 - 14:44- Gündem G: 31 Ara 2021 - 14:46

Derince’de eğitim toplantısı

Derince’de lise müdürlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda 2021-2022 Eğitim Öğretim Dönemi’nde devam eden faaliyetler değerlendirildi
Derince’de eğitim toplantısı mask

Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi’nde düzenlenen toplantıda ilçede 2021-2022 Eğitim Öğretim Dönemi’nde yapılan çalışmalar değerlendirildi. Derince Kaymakamı Meftun Dallı, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, milli eğitim şube müdürleri ve ilçede eğitim veren liselerin müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda 6 Eylül tarihi itibariyle başlayan yeni eğitim-öğretim döneminde gerçekleşen faaliyetlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

HASSASİYET VURGUSU

21 Ocak Cuma günü başlayacak olan ara tatil öncesi liselerde devam eden eğitim programlarının görüşüldüğü toplantıda eğitimin kesintiye uğramaması için tüm kesimlerin hassasiyetle çalışması gerektiğine bir kez daha vurgu yapıldı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de yaptığı değerlendirmede “İlçemizde inşa ettiğimiz gençlik ve spor merkezlerimiz ile eğitime yönelik faaliyetleri her zaman destekliyoruz” dedi.

 

# eğitim, Milli Eğitim

31 Ara 2021 - 14:44 - Gündem

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