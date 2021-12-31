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31 Ara 2021 - 14:45- Gündem G: 31 Ara 2021 - 14:46

Aygün, çalışmaları inceliyor

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçe genelinde devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarındaki son durumu yerinde inceledi
Aygün, çalışmaları inceliyor mask

Derince Belediyesi'nin İSU'yla birlikte gerçekleştirdiği altyapı ve üstyapı çalışmaları ilçe genelinde yoğun bir şekilde devam ediyor. İlçe merkezindeki on mahalleyi kapsayan çalışmalarla birlikte Derince'ye 168,5 milyon TL tutarında altyapı ve üstyapı yatırımı yapılıyor. 145 kilometre içme suyu, 111 kilometre kanalizasyon ve 12 kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattı ile birlikte toplamda 268 kilometre altyapı hattı imalatının yenilendiği Derince'de altyapısı biten bölgelerde ise etap etap üstyapı düzenlemeleri sürüyor.

YATIRIM YAPILIYOR

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, beraberinde Başkan Yardımcısı Abbas Bayrak ile birlikte ilçe genelinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Altyapı çalışmalarının devam ettiği Dumlupınar Mahallesi ile altyapı ve üstyapı düzenlemelerinin eş zamanlı olarak sürdüğü İbni Sina ve Yavuz Sultan mahallelerinde incelemelerde bulunan Başkan Aygün, “Büyükşehir ve İSU ile sürdürdüğümüz çalışmalarla Derince 'mizin yarınlarına yatırım yapıyoruz. Bu vesileyle çalışmalar esnasında gösterdikleri anlayış için halkımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

31 Ara 2021 - 14:45 - Gündem

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