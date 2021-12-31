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31 Ara 2021 - 14:58- Gündem G: 31 Ara 2021 - 15:00

Dilovası’nda yerleşim alanlarının dönüşümü başlıyor

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşam kalitesinin artırılması amacıyla sanayi kuruluşlarına yakın olan yerleşim alanlarının dönüştürülmesi için yapılan başvuru Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. Resmi Gazete'de yayımlanan 'acele kamulaştırma' kararı, bölge halkını sevindirdi.
Dilovası’nda yerleşim alanlarının dönüşümü başlıyor mask

Sanayi kuruluşları ile konut alanlarının iç içe girmesi nedeniyle hava ve çevre kirliliğine bağlı kanser vakalarının çok sık görüldüğü Dilovası ilçesinde  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sanayi kuruluşlarına yakın olan yerleşim alanlarının kentsel dönüşüm ile taşınması amacıyla Çevre, Şehircik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvuru yaptı. Sanayiye yakın yerleşim alanlarının Tavşancıl Mahallesi'nin üst kısımlarına yapılacak yeni konut alanlarına taşınmasını amaçlayan 'acele kamulaştırma' başvurusunu inceleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, talebi onayladı. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi, bölge halkını sevindirdi.

'BİZİM AÇIMIZDAN PROJE ÇOK İYİ OLDU'

Konut alanının yapılacağı bölgede havanın temiz olduğunu söyleyen Harun Teker, “O proje çok iyi oldu bizim açımızdan. Kent merkezinde sanayi nedeniyle hava kirliliği çok yüksek derecede. Tavşancıl’da bir yaşam alanı oluşturulması tabii ki daha iyi olur. Hava kirliliği burada çok yüksek. Oranın havası buraya göre çok daha temiz. Burada kirlilik nedeniyle sağlık açısından bayağı bir rahatsız oluyoruz. O bölge yeşil alan zaten. Şu anda niyetim yok ama zamanı geldiğinde o bölgeye taşınmayı düşünüyorum” dedi.

'ÖNCE KÖMÜRCÜLER OSB KALKMALI'

Konut alanlarının yapılacağı bölgede Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nin bulunduğunu belirten Necip Sarıkçı, “Kömürcüler OSB bu bölgeden kalkmadıktan sonra bunun bir faydası yok. İlk önce Kömürcüler OSB’nin kalkması gerekiyor. 1976’dan beri Dilovası’nda ikamet ediyorum. O günden beri hep fabrikalarla iç içe yaşadık. Gelenin de bir faydası olmadı, gidenin de bir faydası olmadı. Dilovası halkı olarak bu çevre kirliliği problemini yaşıyoruz. Yapılacak yeni konutlar çok güzel ama öncelikle Kömürcüler OSB’nin kalkması lazım. Orası kalkmadıktan sonra diğer projelerin bir faydası olmaz" diye konuştu.

'DOĞASI GÜZEL, YAŞANILACAK YER'

Projenin uygulanacağı alanın yaşanılabilecek yer olduğunu belirten Süleyman Adıgüzel ise “Toplu konutların yapılmasından önce Kömürcüler OSB’nin o bölgeden kaldırılmasını istiyorum. Bunlar kaldırıldıktan sonra vatandaş için daha güzel, daha ferah bir yaşam olabilir ama bununla birlikte iç içe yapılırsa pek bir anlam ifade edeceğini sanmıyorum. O bölge yüksek ve yeşillik içeren bir yer. Doğası aslında güzel ve yaşanılacak bir yer. Tabi bunu elde edebilmek için de yöneticilerimizin ilk önce kömürcüleri ve sanayicileri oradan tamamen arındırması gerektiğini düşünüyorum” dedi. 
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31 Ara 2021 - 14:58 - Gündem

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