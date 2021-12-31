Reklamı Kapat
31 Ara 2021 - 15:02- Gündem G: 31 Ara 2021 - 15:45

Cami avlusundan alınıp, barınma merkezine götürüldü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Yeni Cuma Camii avlusunda yatan vatandaşı Barınma Merkezine götürdü
Cami avlusundan alınıp, barınma merkezine götürüldü mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, soğuk havaların etkisinin artması ile birlikte teyakkuza geçti. Sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşların mağdur olmaması için de sürekli devriye gezen Zabıta Dairesi ekipleri, 2021 yılının son gününde cami avlusunda yatan bir vatandaşı barınma merkezine götürdü.

CAMİ AVLUSUNDA YATIYORDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu doğrultuda Büyükşehir Zabıta ekipleri, özellikle kış aylarında bir şekilde sokakta kalan vatandaşları tespit etmek için sürekli devriye geziyor. Bu kapsamda 2021 yılının son gününde Zabıta ekipleri, Yeni Cuma Camiinde yatan bir şahsı tespit etti.

BARINMA MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Zabıta ekipleri Yeni Cuma Camii avlusunda yatan bir vatandaşı alarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezine götürdü.

BARINMA MERKEZİ EVLERİ OLUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi ihtiyaç sahibi vatandaşların evi oluyor. Soğuk kış aylarında kimsesiz vatandaşların evi olan barınma merkezinde vatandaşlara sıcak yemek, kalacak yer ve soğuk havalardan korunma fırsatı veriyor.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri vatandaşlara da çağrıda bulundu. Ekipler, Kocaeli’de yaşayanların soğukta dışarıda gördükleri mağdur vatandaşlar için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Koordinasyon Merkezini aramalarını istedi.

# KOCAELİ GAZETESİ, Kocaeli, Kocaeli Gazete, Başiskele, kocaeli gazeteleri, Kocaeli haberleri, kocaeli manset, kocaeli manset-haber, kocaeli haber, kocaeli flas haber, Gölcük, son dakika haberleri, , kocaeli gazete haber, kocaeli guncel haberler, Gebze, Dilovası, Kartepe, Darıca, kocaeli son dakika, Körfez, Çayırova, İzmit, kocaeli gündem, sağlık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

31 Ara 2021 - 15:02 Kocaeli- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.570.729 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
İSU, Sarıca'nın ifadelerini yalanladı mask
İSU, Sarıca'nın ifadelerini yalanladı
İzmit Belediyesi Emirhanlıların 11 yıllık çamur çilesini bitirdi mask
İzmit Belediyesi Emirhanlıların 11 yıllık çamur çilesini bitirdi
Aygün, çalışmaları inceliyor mask
Aygün, çalışmaları inceliyor
Başkan Söğüt’ten yeni yıl mesajı mask
Başkan Söğüt’ten yeni yıl mesajı
Derince’de eğitim toplantısı mask
Derince’de eğitim toplantısı
Hürriyet: 2022’de de halkımızın yanında olacağız mask
Hürriyet: 2022’de de halkımızın yanında olacağız
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL