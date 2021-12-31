Cami avlusundan alınıp, barınma merkezine götürüldü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, soğuk havaların etkisinin artması ile birlikte teyakkuza geçti. Sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşların mağdur olmaması için de sürekli devriye gezen Zabıta Dairesi ekipleri, 2021 yılının son gününde cami avlusunda yatan bir vatandaşı barınma merkezine götürdü.

CAMİ AVLUSUNDA YATIYORDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu doğrultuda Büyükşehir Zabıta ekipleri, özellikle kış aylarında bir şekilde sokakta kalan vatandaşları tespit etmek için sürekli devriye geziyor. Bu kapsamda 2021 yılının son gününde Zabıta ekipleri, Yeni Cuma Camiinde yatan bir şahsı tespit etti.

BARINMA MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Zabıta ekipleri Yeni Cuma Camii avlusunda yatan bir vatandaşı alarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezine götürdü.

BARINMA MERKEZİ EVLERİ OLUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi ihtiyaç sahibi vatandaşların evi oluyor. Soğuk kış aylarında kimsesiz vatandaşların evi olan barınma merkezinde vatandaşlara sıcak yemek, kalacak yer ve soğuk havalardan korunma fırsatı veriyor.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri vatandaşlara da çağrıda bulundu. Ekipler, Kocaeli’de yaşayanların soğukta dışarıda gördükleri mağdur vatandaşlar için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Koordinasyon Merkezini aramalarını istedi.