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31 Ara 2021 - 15:45- Siyaset G: 31 Ara 2021 - 15:46

CHP Karamürsel’de Emel Kabataş aday oldu

Karamürsel Belediyesi Meclis Üyesi Emel Kabataş, ilçe başkanlığına aday oldu. Kabataş, adaylığını basın açıklamasıyla duyuracak
CHP Karamürsel’de Emel Kabataş aday oldu mask

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Karamürsel İlçe Örgütü’nde 10 kişinin istifa etmesi sonucu ilçe yönetimi düştü. İlçe yönetimine kayyum atanması beklenirken, tüzük gereği 30 gün içerisinde olağanüstü kongreye gidilmesi bekleniyor. 10 kişinin istifasıyla yönetimin düştüğü CHP Karamürsel’de belediye meclis üyesi Emel Kabataş, ilçe başkanlığına aday oldu. 1976 doğumlu, evli ve iki çocuk annesi Kabataş, yakın zamanda basın toplantısı yaparak adaylığını açıklayacağı öğrenildi.
# chp, çocuk

31 Ara 2021 - 15:45 - Siyaset

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