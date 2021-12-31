Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Karamürsel İlçe Örgütü’nde 10 kişinin istifa etmesi sonucu ilçe yönetimi düştü. İlçe yönetimine kayyum atanması beklenirken, tüzük gereği 30 gün içerisinde olağanüstü kongreye gidilmesi bekleniyor. 10 kişinin istifasıyla yönetimin düştüğü CHP Karamürsel’de belediye meclis üyesi Emel Kabataş, ilçe başkanlığına aday oldu. 1976 doğumlu, evli ve iki çocuk annesi Kabataş, yakın zamanda basın toplantısı yaparak adaylığını açıklayacağı öğrenildi.
31 Ara 2021 - 15:45- Siyaset Güncelleme: 31 Ara 2021 - 15:46
CHP Karamürsel’de Emel Kabataş aday oldu
Karamürsel Belediyesi Meclis Üyesi Emel Kabataş, ilçe başkanlığına aday oldu. Kabataş, adaylığını basın açıklamasıyla duyuracak
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.