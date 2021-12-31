Yine olmadı! “60-70”

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden UMF Yapı İzmit Belediyespor ligin güçlü takımlarından Nesibe Aydın’ı konuk etti. Yahya Kaptan yer alan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’ndaki maçta çift haneli rakamlarla öne geçen İzmit Belediyespor son çeyrekteki kötü oyunu ile rakibine 70-60 mağlup oldu.

İYİ BAŞLADIK, AMA?

Maça iyi gibi başlayan ve Nirra ile sayılar bulan İzmit Belediyespor ilk 10 dakikayı 17-12 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de rakibini tutan mavi yeşilliler soyunma odasına 34-31 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte fark İzmit lehine 7-9 bandında seyretti ancak rakibin dış şutlarında isabetifarkın kapanmasına neden olsa da İzmit Belediyespor son 10 dakikaya 2 sayı farkla 49-47 üstün girdi.

SON ÇEYREKLERİ OYNAYAMAMA GELENEĞİMİZ DEVAM ETTİ

Son çeyrekte ise İzmit Belediyespor’da bir klasik yaşandı. Maç sonlarını oynama konusunda ligin tartışmasız en kötü takımı olan mavi yeşilliler kalan 10 dakikada sadece 11 sayı üretirken rakibine 23 sayı imkanı verdi. Maçı 70-60 kaybeden kızlar bir sinir bozucu, saç baş yolduran yenilgi daha aldı.

ÇEMBER KIRDIK

Dış şutlarda sezon en olumsuz oyununu ortaya koyan mavi yeşilliler 26 dış şutun sadece 4’ünü çemberden geçirebildi. İzmit Belediyespor’daNirra 17, Higgins 16, İdil 8, Melisa ve Mircheva 7’şer, Solopova da 5 sayı attı. Nesibe Aydın’da ise ABD’li Coates 27 sayı, 25 ribauntla oyunu domine etti. Bu sporcuya Litvanyalı Nacickaite 17 sayı ile destek verdi. İzmit Belediyespor ilk yarının son maçında 5 Ocak’ta Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak.

ANTALYA VE HATAY MAÇLARI DA PİSİPİSİNE GİTTİ

Mavi yeşilliler sezona iyi başlamasına rağmen son haftalarda düşüş yaşamıştı. Kızlar, Nesibe Aydın maçı öncesindekiHatayspordeplasmanında üçüncü çeyreğin bitimine 2 buçuk dakika kala 78-62 öndeyken maçı 93-90 kaybetti ve çok önemli bir maçtan da üzgün ayrıldı. Antalya maçını forma giymeyen Nirra’nın eksikliği ile kaybeden İzmit ekibi Nesibe Aydın karşısında da 10 sayılık üstünlüğü koruyamadı ve çok kritik bir yenilgi daha elde etti.

İZMİT BELEDİYESPOR: 60

NESİBE AYDIN: 70

SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Ahmet Tatlıcı***, Mehmet Onur Sönmez***, Hande Öztürk***

İZMİT BELEDİYESPOR: Nirra** (17), Higgins*** (16), İdil** (8), Melisa** (7) Mircheva** (7) Solopova* (5)

NESİBE AYDIN: Coates**** (27), Kamile*** (17), Thomas** (7), Gülşah** (7), Meltem* (5), Harika* (3), Merve* (2), Hülya* (2)

1. PERİYOT: 17-12

2. PERİYOT: 17-12

3. PERİYOT: 17-12

MAÇ SONUCU: 60-70