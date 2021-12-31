İzmit Belediyesi Emirhanlıların 11 yıllık çamur çilesini bitirdi

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanında yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların taleplerine kısa sürede dönüş sağlayan ekipler, Emirhan Mahallesi’nde hayvancılık işiyle uğraşan Yıldıztekin ailesinin de 11 yıllık çilesini bitirdi. Mavi Masa’ya talebini ileten vatandaşın çağrısına cevap veren ekipler, Yörükler Mevkii 11/1 Sokak’ta 160 metre yolda 500 ton stabilize malzeme ve 100 ton mekanik malzeme kullanarak bölgeyi çamurdan kurtardı.

“MİSAFİRLERİMİ POŞETLE ALMAYA GİDİYORDUM”

Yaşadıkları evi 11 sene önce aldıklarını dile getiren 63 yaşındaki Ahmet Yıldıztekin, “Burada öyle zamanlar oldu ki misafirlerim geldiği zaman poşeti alır asfalt yola kadar gidip ayaklarına poşet geçirip evime misafirliğe getirirdim, yol olmadığı için çocuklarım yiyeceklerimi sırtlarında taşıyarak getiriyorlardı. Şimdi ise Allah’ıma şükürler olsun” dedi.

“ÇAMURLA SAVAŞIYORDUK”

Ahmet Yıldıztekin’in oğlu Adem Yıldıztekin ise “İzmit Belediyesine başvuruda bulunduk.

Özellikle yağmur yağdığı zamanlar çok zorluklar yaşıyorduk, hayvanlarımıza vermemiz gereken yemleri çamurda sırtımızda taşıyorduk. Sağ olsun İzmit Belediyesi yardım etti, yolumuzu açtı. İnşallah bundan sonra daha iyi olacak” ifadelerini kullandı.

48 SAATTE TAMAMLANDI

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Fen İşleri Müdürlüğü 3. Bölge Amiri Burak Marul, “Emirhan Mahallesi Yörükler Mevkii’nde vatandaşın talebi üzerine 160 metre uzunluğunda yol açımı gerçekleştirmiş olup 500 ton stabilize malzeme 100 ton mekanik malzeme ile vatandaşın ulaşımı sağlandı. 48 saatlik çalışma sonucunda yol vatandaşa teslim edildi” şeklinde konuştu.



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