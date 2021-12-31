İSU, Sarıca'nın ifadelerini yalanladı

İSU tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " İzmit Belediyesi Başkanvekili Çetin Sarıca’nın yaptığı ” İSU’ nun Algı SMS’leri Karşılık Bulamayacak” başlıklı basın açıklamasında; Kurumumuzun vatandaşlarımıza gönderdiği su kesintisi bilgilendirme mesajlarında algı oluşturduğuna yönelik asılsız iddialar yer almıştır.

Tüm ilçelerde olduğu gibi şebeke hatlarımız üzerinde çeşitli nedenlerle meydana gelen işlemler arıza olarak, yüklenici firmanın çalışması esnasında meydana gelen arızalar da hasar olarak değerlendirilmektedir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü olarak bu kapsamda şebeke üzerinde meydana gelen hasarlar nedeniyle 2 saati aşan su kesintilerinde vatandaşlarımıza bilgilendirme mesajları göndermektedir.

İzmit Belediyesinin 5 Kasım 2021 tarihinde başlattığı Fethiye Caddesi çalışmaları kapsamında toplam 14 hasar meydana gelmiş olup 13 bilgilendirme mesajı ilgili abonelere gönderilmiştir. Fethiye Caddesindeki çalışmalar nedeniyle toplam 30 saat su kesintisi yaşanmıştır.

İzmit Belediyesi tarafından daha önce kamuoyuna açıklanan ve web sitelerinde “İzmit Belediyesi, Fethiye Caddesi’nde 45 Gün Öngörülen Çalışmayı 20 Günde Tamamladı” haberi 26 Kasım 2021 tarihinde servis edilmiştir. Buna rağmen söz konusu çalışmanın bugün halen devam ettiği göz önüne alındığında algının nerede olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."