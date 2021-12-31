Reklamı Kapat
31 Ara 2021 - 16:49- Gündem G: 31 Ara 2021 - 16:56

İSU, Sarıca'nın ifadelerini yalanladı

İSU Genel Müdürlüğü, İzmit Beeldiyesi Başkanvekili Çetin Sarıca'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı, "İSU’ nun Algı SMS’leri Karşılık Bulamayacak” basın açıklamasının asılsız olduğuna dair açıklama yayımladı
İSU, Sarıca'nın ifadelerini yalanladı mask

İSU tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " İzmit Belediyesi Başkanvekili Çetin Sarıca’nın yaptığı ”  İSU’ nun Algı SMS’leri Karşılık Bulamayacak” başlıklı basın açıklamasında;  Kurumumuzun vatandaşlarımıza gönderdiği su kesintisi bilgilendirme mesajlarında algı oluşturduğuna yönelik asılsız iddialar yer almıştır.

Tüm ilçelerde olduğu gibi şebeke hatlarımız üzerinde çeşitli nedenlerle meydana gelen işlemler arıza olarak, yüklenici firmanın çalışması esnasında meydana gelen arızalar da hasar olarak değerlendirilmektedir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü olarak bu kapsamda şebeke üzerinde meydana gelen hasarlar nedeniyle 2 saati aşan su kesintilerinde vatandaşlarımıza bilgilendirme mesajları göndermektedir.

İzmit Belediyesinin 5 Kasım 2021 tarihinde başlattığı Fethiye Caddesi çalışmaları kapsamında toplam 14 hasar meydana gelmiş olup 13 bilgilendirme mesajı ilgili abonelere gönderilmiştir. Fethiye Caddesindeki çalışmalar nedeniyle toplam 30 saat su kesintisi yaşanmıştır.

İzmit Belediyesi tarafından daha önce kamuoyuna açıklanan ve web sitelerinde “İzmit Belediyesi, Fethiye Caddesi’nde 45 Gün Öngörülen Çalışmayı 20 Günde Tamamladı” haberi 26 Kasım 2021 tarihinde servis edilmiştir. Buna rağmen söz konusu çalışmanın bugün halen devam ettiği göz önüne alındığında algının nerede olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit belediyesi

31 Ara 2021 - 16:49 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.570.729 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
İzmit Belediyesi Emirhanlıların 11 yıllık çamur çilesini bitirdi mask
İzmit Belediyesi Emirhanlıların 11 yıllık çamur çilesini bitirdi
Aygün, çalışmaları inceliyor mask
Aygün, çalışmaları inceliyor
Başkan Söğüt’ten yeni yıl mesajı mask
Başkan Söğüt’ten yeni yıl mesajı
Derince’de eğitim toplantısı mask
Derince’de eğitim toplantısı
Hürriyet: 2022’de de halkımızın yanında olacağız mask
Hürriyet: 2022’de de halkımızın yanında olacağız
Büyükakın: 2022’yeyeni projelerin atılımları ile giriyoruz mask
Büyükakın: 2022’yeyeni projelerin atılımları ile giriyoruz
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL