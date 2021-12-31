Vali Yavuz yılbaşı gecesi çalışan personeli görevi başında ziyaret etti

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ile birlikte yeni yıla çalışarak giren polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerini görevleri başında ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. İlk olarak Özdilek ışıklar mevkiinde bulunan polis kontrol noktasında görev yapan polis memurlarını ziyaret eden Vali Yavuz, burada yaptığı konuşmada, “Acısıyla, tatlısıyla, salgınıyla bir yılı daha bugün akşam itibariyle geride bırakıyoruz. Bu vesilesiyle hayatını kaybetmiş bazı şehitlerimiz oldu; onları anmak isterim. Hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Vatandaşımız hiçbir zaman yalnız bırakılmamıştır

Yavuz, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü altyapısı ve fedakar sağlık çalışanları ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetimizin almış olduğu etkin kararlarla, dünyada salgınla mücadelede örnek bir program ortaya koymuştur. Bu sayede de can kayıpları son derece az olmuştur ve yine özellikle pandemi dolayısıyla etkilenen sektörler desteklenmiş ve vatandaşımız hiçbir zaman yalnız bırakılmamıştır” dedi.

Milletimiz devletine güvensin

Yavuz, “Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başta Libya mavi vatan Akdeniz, Suriye ve kardeşimiz Azerbaycan’daki Karabağ bölgesine işgalinden kurtulması vesilesiyle ülkemizin çıkarının bulunduğu her coğrafyada güçlü bir şekilde bulunmuştur. Biraz önce ifade ettiğim gibi dostlarına güven düşmanlarına da korku salmıştır. Şunu ifade etmek isterim ki; aziz milletimiz milletimizin her bir ferdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne güvensin” dedi.

Dün tarih sahnesine çıkmış bir millet değiliz

Konuşmasını sürdüren Yavuz, “Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti gücünü aziz milletimizdden alıyor. Biz dün tarih sahnesine çıkmış bir millet değiliz, 2 bin 200 yıllık bir devlet geleneği olan ve imparatorluklar ve yönetmiş dünyadaki son evrensel ve emperyal bir imparatorluğa sahibiz. Dolayısıyla gençlerimize buradan sesleniyoruz diyoruz ki; ülkenize güvenin, milletimize güvenin, çok çalışın bu asrın bizim asrımızdır. Asla günlük tartışmalara ya da eksik konulara takılmayın, kendinizi geliştirin” dedi.

Kocaeli’de işsizlik yok

“Kocaeli’de işsizlik yok denilecek kadar az” diyen Yavuz, “2022 hiç şüphesiz ki 2021’den daha güçlü olacak. Hepinizin bildiği gibi bu şehir bilim, sanayi ve teknoloji şehri ve buna yakışır bir performans göstermiştir. İşsizlik rakamları çok düşmüş hatta sanayide bizden 55 bin beden işçisi talep edilmesine rağmen ancak 35 binini karşılamış durumdayız. Dolayısıyla neredeyse Kocaeli ilinde işsizlik yok denebilecek seviyedeyiz. Diğer taraftan ihracat rakamlarımız inanılmaz artıyor ve sanayicimiz yeni yatırım yapabilmek için de bizden arsa taleplerine müracaatları devam ediyor. Ümitsiz olmamız için hiçbir sebep yok” dedi.

Daya güçlü bir Türkiye’ye uyanacağız

2022’yi bu duygularla karşıladıklarını belirten Vali Yavuz, “2022 yılında daha yüksek bir performansla milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu akşam itibari ile yaklaşık 1 buçuk yılımızı Kocaeli’de tamamlamış bulunuyoruz. Dolayısıyla Kocaeli’nin artık bilmediğimiz, görmediğimiz sokağı yok artık herkesi tanıyoruz. Bu şehri biliyoruz ve Kocaelilere güveniyoruz bir ve beraber olacağız çok çalışacağız ve ülkemizi daha zengin daha müreffeh bir hale getireceğiz. Kocaelili kardeşlerimin aziz Türk milletimin gönül coğrafyamızın ve tüm dünyanın yeni yılını kutluyorum ve özellikle de umutlarımızı canlı tuttuğumuz pandemi vesilesiyle hayatlarını kaybeden ya da hasta olanların daha az olduğu güçlü bir Türkiye’ye inşallah hep beraber uyanacağız ve hep beraber bu kutlu yolda ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

Hepinizin yeni yılını kutluyorum

Son olarak Yavuz, “Bu vesileyle herkesin yeni yılını kutluyorum, sağlık başarı ve huzur diliyorum ve son olarak da İslam Dünyası’nda akan kanın, gözyaşının son bulduğu bir dünya diliyorum. Batının çifte standardından kurtulup insan haklarına herkes için istediği özgürlüğü tüm dünyada yaşayan insanlar için istediği bir dünyaya hep beraber uyanırız diye de ümit ediyorum. Eğer biz uyanırsak, biz çalışırsak bilin ki dünyadaki kanı ve gözyaşını durdurabilecek tek devlet de biziz. Hepinizin yeni yılını kutluyorum” dedi.

Hepsini tebrik ediyorum

Daha sonra Yahya Kaptan İtfaiye Grubu’nu ziyaret eden Yavuz ve Tipioğlu, itfaiyecilerin yeni yılını kutladı. Burada bir konuşma yapan Yavuz, “İnanın buradaki her bir itfaiye eri alın terini en çok döken emekçi arkadaşlarımızdandır. Ne kadar gayretle çalıştıklarını biliyoruz buna çok yakinen şahidim o yüzden de böyle özel günlerde gelip bu kardeşlerimize bir arada olmak aynı havayı teneffüs üstünde paylaşmak istiyorum. Bu kahraman evlatlar, canlarını tehlikeye atarak insanların sıkıntısını sorunu çözmeye gayret ediyor o yüzden de 1 buçuk yıllık mesaimiz de çok özel anlar da yaşadık. O yüzden buradaki bütün arkadaşlarımızın hepsinin alnından öpüyorum, hepsini tebrik ediyorum” dedi.

Türkiye’de örnek itfaiye

Kocaeli İtfaiyesinin Türkiye'de örnek gösterilebilecek bir itfaiye olduğunu belirten Yavuz, “Kocaeli parmakla gösterilecek bir şehir. Bu şehrin içinde yaşananları anlatmak zor, kolay da değil ama benim gibi 32 yıldır Türkiye'yi gezerseniz şehirleri kıyaslamak, kurumları kıyaslamak, çalışanlarını kıyaslamak çok daha kolay olur. Benim 13-14’üncü şehrim, dördüncü valiliğim. Ondan dolayı illeri daha çok kıyaslayabiliyorum. O yüzden ben şanslıyım açıkçası Kocaeli'de çalışmış olmaktan dolayı, Kocaeli de şanslı. Tüm kurum ve kuruluşlarının kapasitesi çok yüksek” dedi.

Onlar kutsal görev yapıyor

Yavuz, Güvenlik birimlerimiz, emniyet ve jandarma ile biraz önce beraberdik. Onlar da gerçekten bir destan yazıyor. Tüm kardeşlerimizin, buradaki itfaiyeci kardeşlerimizin yeni yılını kutluyorum hepsine sağlık afiyet diliyorum; görevlerin özellikle kazasız belasız, can kayıpsız yaralanmadan müdahale etmesini diliyorum. Onlar kutsal görev yapıyor. Olaylara müdahale ederken hayatını kaybeden itfaiyeci kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün kardeşlerimizde sağlık afiyet diliyorum. Yeni yılınızı kutluyorum arkadaşlar” şeklinde konuştu.

Yeni yıllarını telsizden kutladı

Vali Yavuz’un ardından söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Doğan Kara, “Takdirlerinize, yaptığınız her şey için çok teşekkür ederim valim. Sağ olun. Takdir edilmek çok güzel; arkadaşlarımın bu takdir hak ettiklerine inanıyorum. Gerçekten kahramanca fedakarca görev yapıyorlar. Düşüncelerimizin farkında olmaları bizim için çok büyük bir onur. Çok teşekkür ediyorum” dedi. Daha sonra Vali Yavuz telsiz üzerinden tüm itfaiyecilere seslenerek, “Değerli kardeşlerim öncelikle hepinizin alnından öpüyorum. Sizleri fedakarlıklarınızı biliyorum. Sizlerle beraber çalışıyoruz. Yeni yılınızı kutluyorum. Yeni yılda sağlık afiyet başarı diliyorum. Kazasız belasız görevler temenni ediyorum. İnşallah ailenizle birlikte huzurlu ve mutlu olursunuz yeni yılınınız kutlu olsun” dedi. Vali Yavuz ve Emniyet Müdürü Tipioğlu daha sonra Yenişehir Mahallesinde bulunan İzmit 6 Numaralı Acil Sağlık İstasyonu’nu ziyaret etti. Görevleri başında olan personelin yeni yılını kutlayan Vali Yavuz ve Tipioğlu personelle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra oradan ayrıldı.