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31 Ara 2021 - 22:26- Asayiş G: 31 Ara 2021 - 22:29

Ahırın terasında mahsur kalan tosunu itfaiye kurtardı

KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde ahırındaki ipinden kurtulan ‘Kömür’ isimli tosun, merdivenleri kullanarak ahırın terasına çıktı. Tosun itfaiye ekiplerinin vinciyle indirildi. 

Ahırın terasında mahsur kalan tosunu itfaiye kurtardı mask

Olay saat 20.00 sıralarında Derbent Mahallesi Atıf Erçıkan Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmail Engin’e ait 'Kömür' isimli tosun, ahırında bağlı olduğu ipten kurtulup merdivenleri kullanarak ahırın terasına çıktı. Sahibinin uzun uğraşlarına rağmen tosun mahsur kaldığı terastan indirilemeyince itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından tosunu mahsur kaldığı terastan vinç yardımıyla indirdi.

31 Ara 2021 - 22:26 - Asayiş

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