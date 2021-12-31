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31 Ara 2021 - 22:34- Gündem G: 31 Ara 2021 - 22:39

2021'in son vaka sayları açıklandı! 40 bin üzeri

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış durdurulamıyor. 31 Aralık'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 40 bin 786 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 139'dan 163'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı 23 bin 968 olurken toplam 372 bin 516 PCR testi yapıldı.

2021'in son vaka sayları açıklandı! 40 bin üzeri mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 31 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 40 bin 786 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 163 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan23 bin 968 hasta taburcu olurken bugün 372 bin 516 test yapıldı.


VAKA SAYILARI 8 AY SONRA 40 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Türkiye'de en son 8 ay önce 28 Nisan'da Kovid-19 vaka sayısı 40 bin 444 olarak kayıtlara geçmişti.

"YENİ YILI AİLE İÇİNDE KUTLAMAYI TERCİH EDİN"


Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "YILBAŞI UYARISI! Kısıtlama söz konusu olmasa da, varmış gibi davranmanızı öneriyoruz. Riskin arttığı bir dönemdeyiz. Kalabalık, havalandırması iyi olmayan ortamlardan kaçının. Yeni yılı aile içinde kutlamayı tercih edin. 2022'de salgını geride bırakma dileğiyle. Sağlıklı yıllar!" ifadelerini kullandı.
# sağlık

31 Ara 2021 - 22:34 - Gündem

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