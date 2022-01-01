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01 Oca 2022 - 01:24- Gündem G: 01 Oca 2022 - 01:40

Kocaeli'de polis telsizinden FETÖ propagandası!

Kocaeli'de polis telsizinden İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu’nun yeni yıl mesajı yayınlandığı sırada anons kesilerek FETÖ/PDY terör örgütünün elebaşısı Fetullah Gülen'in propagandası yayınlandı. Polis ekipleri, telsize müdahalede bulunan teröristleri yakalamak için çalışma başlattı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu’nun emniyet teşkilatına yönelik yeni yıl tebrik mesajı polis telsizinden okunmaya başlandığı sırada anons kesilerek kanaldan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün propagandası yayınlandı. Bu esnada polis haber merkezi, propagandayı engelleyerek kanalın kontrolünü ele alırken anonsa giren Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu da anonsa girerek müdahalede bulundu. 

GEREĞİNİ YAPACAĞIZ

Emniyet Müdürü Tipioğlu, polis telsizinden yaptığı anonsta, "Merkez, bu şeref yoksunu, devlet düşmanı, hain şebekenin elemanına hitap ediyorum. Azıcık şeref, haysiyetiniz varsa Türk devletine, Türk milletine ihanet etmezsiniz. Sizi bulduğumuzda ne yapacağımızı biliyorsunuz. Ayrıca kimse de moralini bozmasın. En kısa sürede de bu namussuzu bulup, gereğini yapacağız" dedi. 

ŞEREF YOKSUNU 

Tipioğlu'nun talimatı sonrasında anons yapan haber merkezi, "Emirlerinizi takip ettim. Kanala müdahale eden şeref yoksunu, sesimizi duyuyorsa hakkında gerekli işlemin yapılacağını da bilsin. Teşkilat mensuplarımız da moralini, motivasyonunu bozmasın. Tüm istasyonlarımız bu şekilde takip etsin" ifadelerine yer verdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

01 Oca 2022 - 01:24 - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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