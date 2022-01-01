Eski milletvekilleri bir araya geldi

İlimizin tanınmış isimlerinden Anavatan Partisi Kocaeli 21. dönem Milletvekili Sefer Ekşi, Kocaeli’de kendi döneminde milletvekilliği yapmış isimlerle bir araya geldi. Geçit Restaurant’ta gerçekleşen buluşmaya ev sahibi Sefer Ekşi’nin yanı sıra CHP eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, MHP eski Milletvekili Kemal Köse, DSP eski Milletvekili Turhan İmamoğlu, DSP eski Milletvekili Halil Çalık, DYP eski Milletvekili İbrahim Artvinli, MHP eski Milletvekili Cumali Durmuş katıldı.
YENİDEN BİR ARAYA GELECEKLER
Eski milletvekillerinin buluşması, bir zamanlar siyasilerin buluşma noktalarından biri olan Geçit Restoran’da yapıldı. İlk defa bir araya gelen 1990’lı yılların siyasetçileri, günümüz politikalarını da masaya yatırdı. Buluşmada yerel ve ulusal gündem konuları konuşuldu ve eski günlere anılarak kıyaslamalar yapıldı. İsimler belirli aralıklarla bir araya geleceği ve bir daha ki toplantıya CHP eski Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın ev yapılması kararı alındı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.