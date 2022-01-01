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01 Oca 2022 - 10:13- Gündem G: 01 Oca 2022 - 10:16

İzmitliler 2022’ye neşeyle merhaba dedi

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, düzenlediği yılbaşı etkinliğiyle İzmit sokaklarını şenlendirdi
İzmitliler 2022’ye neşeyle merhaba dedi mask
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İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 2021 yılının son gününde İzmit sokaklarını şenlendirdi. İzmit Belediyesi önünde 12 kişilik profesyonel animatör ekibi eğlenceli gösterisiyle İzmitlilere keyifli anlar yaşattı. Müzik dinletileri ve danslar eşliğinde İzmitliler 2021 yılına veda ederken yeni bir yıla umutla merhaba dedi. 

EĞLENCE İZMİT SOKAKLARINA YAYILDI

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve belediye önünde başlayan etkinlik İzmit’in sokaklarına yayıldı. Yürüyüş yolunda ilerleyen kortej vatandaşlara yeni yılda huzur, mutluluk ve sağlık diledi. Bando eşliğinde gerçekleşen etkinlikle keyifli anlar yaşayan vatandaşlar kortej ekibiyle hatıra fotoğrafları çektirdi. 

HÜRRİYET YENİ YILI KUTLADI

2022’ye saatler kala İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi personelleri ile Belsa A blok ana bina önünde yeni yıl kutlaması yaptı. Başkan Hürriyet belediye önünde gerçekleştirilen programının ardından çocuklara yılbaşı hediyesi olarak oyuncak dağıttı. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Tüm İzmitlilerin İzmit Belediyesi ailesi olarak yeni yılını kutluyoruz. Tüm yurttaşlarımıza sağlıklı, mutlu seneler diliyoruz” diyerek vatandaşlara iyi bir sene temennisinde bulundu.

# sağlık, İzmit belediyesi

01 Oca 2022 - 10:13 - Gündem

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