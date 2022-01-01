01 Oca 2022 - 11:54- Gündem G: 01 Oca 2022 - 11:56

Bina işleri yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Bina işleri yaptırılacak

01 Oca 2022 - 11:54 - Gündem

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