01 Oca 2022 - 12:00- Asayiş G: 01 Oca 2022 - 12:02

Yılbaşı denetimlerinde 180 sürücüye ceza

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yılbaşı gecesi yaptığı denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden 180 sürücüye idari para cezası uygulandı. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 74 kişi yakalandı.
Yılbaşı denetimlerinde 180 sürücüye ceza mask

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı gecesinde tedbirleri sıkı tuttu. Yılbaşı gecesi 22 bin 651 kişi sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 74 kişi yakalanırken, üzerinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen 4 kişiye adli, 3 kişiye idari işlem yapıldı. Ayrıca pandemi ve güvenlik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 4 iş yerine cezai işlem uygulandı. Trafik ekipleri ise il genelinde 2 bin 174 aracı kontrol etti. Kuralları ihlal eden 180 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 12 araç trafikten men edildi.
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01 Oca 2022 - 12:00 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Erol Demirbek Türk - zam vergi ve ceza olarak geri dönen oylarımız .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Ocak 12:08

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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