Yılbaşı denetimlerinde 180 sürücüye ceza

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı gecesinde tedbirleri sıkı tuttu. Yılbaşı gecesi 22 bin 651 kişi sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 74 kişi yakalanırken, üzerinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen 4 kişiye adli, 3 kişiye idari işlem yapıldı. Ayrıca pandemi ve güvenlik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 4 iş yerine cezai işlem uygulandı. Trafik ekipleri ise il genelinde 2 bin 174 aracı kontrol etti. Kuralları ihlal eden 180 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 12 araç trafikten men edildi.