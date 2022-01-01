01 Oca 2022 - 12:27- Gündem G: 01 Oca 2022 - 12:30

Muhtar Akbaş: 2022’ye böyle başladıysak vay halimize

2022 itibariyle duyurulan zamları eleştiren İzmit Kabaoğlu Mahallesi Muhtarı Ali Akbaş, “2022'ye böyle başladıysak; vay halimize” dedi.
Muhtar Akbaş: 2022’ye böyle başladıysak vay halimize mask

2022 yılına girer girmez yapılan zamlar ile ilgili İzmit Kabaoğlu Mahallesi Muhtarı Ali Akbaş sert eleştirilerde bulundu. Akbaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Susmalı mıyız? Yoksa bu zamların yapılmasını Allah’ın emrettiğine inanıp günaha girmemek için susmalı mıyız? Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda da bir konuşup bu zamları ve fahiş fiyatları düşürseniz mi? Sayın maliye bakanı sizde bu zamlardan sonra arkadaşlarına biz bir şey yaptık mı diye sormuş mudur acaba? Çok komik ve çok ilginç şeylere şahit oluyoruz!  Aynı gemideyiz değil mi? Kimimiz kaptan köşkünde kimimiz dipte. Konutlarda doğalgaza yüzde 25 zam. Elektriğe yüzde 50 zam. Motorinde 1 lira 29 kuruş zam. Benzine 61 kuruş zam. LPG'ye 78 kuruş zam. 2022'ye böyle başladıysak; vay halimize” ifadelerine yer verdi.
# Zam

01 Oca 2022 - 12:27 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Ali - Dış güçler yapıyor bunları bizimle alakası yok.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Ocak 12:59

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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