Arslanbey GB’de kongre günü

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Arslanbey Gençlerbirliği Kulübü’nde olağanüstü genel kurulun ilk oturumu bugün gerçekleşecek. 164 üyesi bulunan Arslanbey ekibinde babasının sağlığı ile ilgilenen mevcut başkan Bülent Sarı koltuğu Fatih Topal’a devredecek. Arslanbey Gençlerbirliği Kulüp Lokali’nde saat 14.00’te başlayacak olan ilk genel kurulda çoğunluk sağlanmazsa ikinci oturum 9 Ocak’ta çoğunluğa bakılmadan gerçekleşecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.