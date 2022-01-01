Arslanbey GB’de kongre günü

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Arslanbey Gençlerbirliği Kulübü’nde olağanüstü genel kurulun ilk oturumu bugün gerçekleşecek. 164 üyesi bulunan Arslanbey ekibinde babasının sağlığı ile ilgilenen mevcut başkan Bülent Sarı koltuğu Fatih Topal’a devredecek. Arslanbey Gençlerbirliği Kulüp Lokali’nde saat 14.00’te başlayacak olan ilk genel kurulda çoğunluk sağlanmazsa ikinci oturum 9 Ocak’ta çoğunluğa bakılmadan gerçekleşecek.