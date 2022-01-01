01 Oca 2022 - 12:50- Asayiş G: 01 Oca 2022 - 12:58

Ev almak için biriktirdiği altın ve paralar çalındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evden altın ve para çalan zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma yürütülüyor.
Ev almak için biriktirdiği altın ve paralar çalındı mask

Gebze Güzeller Mahallesi 922 Sokak'ta ikamet eden R.K. (41), ev almak için biriktirdiği altın ve paraların çalınması üzerine durumu polise bildirdi. Evde inceleme yapan ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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01 Oca 2022 - 12:50 Kocaeli/ Gebze- Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Ahmet - altının gramı 1000 tl.ye dayandığı devirde hırsızların iştahınnın kabarması normaldir,banka soymaktan daha kolay,depremi yangını afeti var bu işin,bu tür yatırımları yastık altından uzak tutmalıyız.bırakın malı canınızıda tehlikeye atıyorsunuz,bankalarda altın hesabı açmak gibi çağdaş alternatifler var.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Ocak 13:29

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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