Ev almak için biriktirdiği altın ve paralar çalındı

Gebze Güzeller Mahallesi 922 Sokak'ta ikamet eden R.K. (41), ev almak için biriktirdiği altın ve paraların çalınması üzerine durumu polise bildirdi. Evde inceleme yapan ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Ahmet - altının gramı 1000 tl.ye dayandığı devirde hırsızların iştahınnın kabarması normaldir,banka soymaktan daha kolay,depremi yangını afeti var bu işin,bu tür yatırımları yastık altından uzak tutmalıyız.bırakın malı canınızıda tehlikeye atıyorsunuz,bankalarda altın hesabı açmak gibi çağdaş alternatifler var.
Erol Demirbek Türk - aç kalan kedi bile saldırır .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.