01 Oca 2022 - 13:25- Asayiş G: 01 Oca 2022 - 13:27

Aranan 74 kişi uygulamalarda yakalandı

Yeni yıl nedeniyle kentin çeşitli noktalarında güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, vatandaşın güvenli ve huzur için sabahın erken saatlerine kadar mesai yapmaya devam ederken Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu görev yapan polisleri denetledi. Yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 74 kişi yakalandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Aranan 74 kişi uygulamalarda yakalandı mask
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin güveni, huzuru ve güvenliğini sağlamak için tedbirleri üst seviyeye çıkardı. Ekipler yeni yılı kutlayan vatandaşların güvenliğini sağlarken araç sürücülerine alkol denetimleri yapıldı. Alınan tedbirlerini yerinde görmek ve koordinasyonu sağlamak için Kocaeli Emniyet Müdürü VeysalTipioğlu, İzmit kent merkezi Halkevi mevkiinde emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile birlikte denetimleri yerinde inceledi.

22 BİN 651 KİŞİ KONTROL EDİLDİ

Gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde 22 bin 651 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 74 kişi yakalanırken üzerlerinden bir miktar uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.3 kişi hakkında ise idari işlem gerçekleştirildi. Trafik kontrol ve uygulamalarında ise 2 bin 174 araç kontrol edilirken 180 araç sürücüsüne çeşitli eksiklikler ve kural ihlallerinden idari para cezası uygulandı. 12 araç ise trafikten men edildi. İş yeri kontörlerinde ise 4 iş yeri hakkında çeşitli eksiklik ve kural ihlallerinden cezai işlem yapıldı.

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01 Oca 2022 - 13:25 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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