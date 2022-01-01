01 Oca 2022 - 13:27- Asayiş G: 01 Oca 2022 - 13:29

Yılbaşında jandarmadan denetim

Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşların huzur ve güven içinde bir yılbaşı geçirmelerini sağlamak için denetim gerçekleştirdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Yılbaşında jandarmadan denetim mask

Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Komando Asayiş Bölük ekipleri Kartepe zirvesi Samanlı dağları eteklerinde Koru Park yol kontrol noktasında gündüz saatlerinde başlayan denetimler gece boyunca devam etti. Yol güzergahında durdurulan araçlarda ehliyet, ruhsat, GBT’leri tek tek kontrol edildi. Kural ihlali yapan ve eksiklikleri tespit edilen sürücüler hakkında cezai işlem uygulandı.
# Kartepe

01 Oca 2022 - 13:27 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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