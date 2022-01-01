Yılbaşında jandarmadan denetim

Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Komando Asayiş Bölük ekipleri Kartepe zirvesi Samanlı dağları eteklerinde Koru Park yol kontrol noktasında gündüz saatlerinde başlayan denetimler gece boyunca devam etti. Yol güzergahında durdurulan araçlarda ehliyet, ruhsat, GBT’leri tek tek kontrol edildi. Kural ihlali yapan ve eksiklikleri tespit edilen sürücüler hakkında cezai işlem uygulandı.
# Kartepe
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.