01 Oca 2022 - 13:30- Gündem G: 01 Oca 2022 - 13:34

Tüpraş emeklisi koronavirüse yenildi
Tüpraş emeklisi koronavirüse yenildi mask

İzmit Şirintepe Mahallesi Nazlı Sokak adresinde ikamet eden Tüpraş’tan emekli Adem Kaya(93) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Adem Kaya’nın cenazesi Uzuntarla Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzuntarla Mezarlığında toprağa verildi.
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01 Oca 2022 - 13:30 - Gündem

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