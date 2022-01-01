Tüpraş emeklisi koronavirüse yenildi

İzmit Şirintepe Mahallesi Nazlı Sokak adresinde ikamet eden Tüpraş’tan emekli Adem Kaya(93) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Adem Kaya’nın cenazesi Uzuntarla Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzuntarla Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.