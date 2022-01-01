Tüpraş emeklisi koronavirüse yenildi

İzmit Şirintepe Mahallesi Nazlı Sokak adresinde ikamet eden Tüpraş’tan emekli Adem Kaya(93) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Adem Kaya’nın cenazesi Uzuntarla Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzuntarla Mezarlığında toprağa verildi.